В нищей Туркмении открыли золотой памятник любимой собаке президента

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде памятник алабаю. Позолоченную шестиметровую фигуру собаки установили на постаменте высотой девять метров.

Церемония открытия состоялась утром 10 ноября, однако широко известно об этом событии стало спустя два дня.

Идея установить памятник алабаю принадлежала главе страны. Гурбангулы Бердымухамедов предложил таким образом выразить «уважение и почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации».

Памятник поставили в центре круговой развязки на главной магистрали города — проспекте Махтумкули.

Глава Туркмении не в первый раз публично демонстрирует свою любовь к собакам этой породы. В 2019 году Бердымухамедов выпустил книгу о туркменском алабае. В октябре 2017 года он лично подарил щенков алабая Владимиру Путину.

В Туркмении алабаи считаются национальным достоянием и запрещены к вывозу из страны без разрешения властей. Эта порода считается одной из самых древних на Земле.

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Polit.ru

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