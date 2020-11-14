ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В будущем прописка россиянам станет не нужна
2020-10-15-03-21-49
Регистрация по месту жительства вскоре уйдёт в прошлое, так как все россияне получат цифровые идентификаторы личности.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В нищей Туркмении открыли золотой памятник любимой собаке президента
По инф. polit.ru   
14 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде памятник алабаю. Позолоченную шестиметровую фигуру собаки установили на постаменте высотой девять метров.

Президент Туркменистана открыл в Ашхабаде позолоченный памятник алабаю

Церемония открытия состоялась утром 10 ноября, однако широко известно об этом событии стало спустя два дня.

Идея установить памятник алабаю принадлежала главе страны. Гурбангулы Бердымухамедов предложил таким образом выразить «уважение и почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации».

Памятник поставили в центре круговой развязки на главной магистрали города — проспекте Махтумкули.

Глава Туркмении не в первый раз публично демонстрирует свою любовь к собакам этой породы. В 2019 году Бердымухамедов выпустил книгу о туркменском алабае. В октябре 2017 года он лично подарил щенков алабая Владимиру Путину.

В Туркмении алабаи считаются национальным достоянием и запрещены к вывозу из страны без разрешения властей. Эта порода считается одной из самых древних на Земле.

Еще из жизни бывшей республики СССР:

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 