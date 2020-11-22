В Нидерландах запретили новогодние фейерверки, чтобы не добавлять работы медикам

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Правительство Нидерландов запретило использование фейерверков в рождественские и новогодние праздники. За нарушение вводится штраф в размере 100 евро и уголовная ответственность. (Согласитесь, что инициатива очень хорошая и правильная в наше время? Интересно, в других странах примут подобные решения? - прим. МГ.)
Исключением из запрета будут бенгальские огни и другие аналогичные мини-фейерверки, которые безопасно держать в руках.
Как отмечает издание, запрет вызван необходимостью снизить предполагаемую нагрузку на врачей и медицинские службы. Из-за пандемии коронавируса система здравоохранения и так перегружена, а во время праздников в больницы попадает на треть больше пациентов, чем обычно. Часть травм традиционно связана с неудачными запусками пиротехники.
Власти Нидерландов запланировали компенсацию финансовых потерь для продавцов пиротехники, многие из которых уже закупили новогодние товары. На эти цели выделено около 40 млн евро. Также будут открыты специальные склады, где огнеопасная продукция будет храниться до следующего года.
Правительство Нидерландов запретило использование фейерверков в рождественские и новогодние праздники. За нарушение вводится штраф в размере 100 евро и уголовная ответственность. (Согласитесь, что инициатива очень хорошая и правильная в наше время? Интересно, в других странах примут подобные решения? - прим. МГ.)
Питание людей определяется, в основном, национальными традициями и религиозными предписаниями. С древних времен в список продуктов, запрещенных к употреблению по той или иной причине, у русских входило мясо некоторых видов животных. Многие жители нашей страны и сегодня исключают из своего рациона, например, конину, телятину или медвежатину. А вот баранину или козлятину русские изредка ели, хотя и с некоторыми оговорками. При этом на козью голову распространялось жесткое табу.
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», завоевавший спецприз жюри на Венецианском кинофестивале, вышел в российский прокат, и недавно стало известно, что он будет претендовать от России на «Оскар». Еще до своего шествия на большом экране это лента вызвала много споров. И ниже мы представляем два мнения о данной картине.
«Не позволяйте лосям лизать вашу машину!» — табло с таким призывом начали появляться в Канаде. И это не шутка: в некоторых районах лоси, облизывающие автомобили, стали настоящей проблемой, и власти пытаются отучить их от этой привычки.
Японские ученые из университета Кумамото обнаружили документ периода раннего Эдо, предусматривающий кодекс поведения клана Хосокава для вассалов, отправленных на восстановление замка Сунпу на окраине Токио.
Уход Романа Виктюка из жизни стал огромным шоком для всего театрального мира. Плачет по усопшему и клинический психолог Елена Перелыгина, которая была близкой подругой Валентины Легкоступовой и тесно общалась с Виктюком.
Российские контрсанкции, возникшие из-за позиции Запада по Украине, продлены указом Владимира Путина. Мы не раз писали о нашем и многих общественников возмущении этой варварской практикой - уничтожением продуктов, которые могли бы пригодиться бедным...
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Актёр, сценарист и, самое главное, любимый ведущий – Леонид Якубович стал для многих из нас почти родным человеком после долгих лет за штурвалом шоу «Поле чудес». Но о закулисной жизни героя знают далеко не все, так что давайте вместе заполним этот пробел!
Как вы думаете, на чем можно больше сэкономить: на покупке новой одежды или средствах для стирки? Скорее всего, многие выберут одежду, ведь стоит она дороже. Но чтобы хорошие вещи дольше сохраняли красивый вид и первоначальную форму, а не превращались в тряпки, надо стирать их правильно – в зависимости от ткани использовать нужную температуру воды и наиболее подходящее моющее средство. И если раньше мы знали только хозяйственное мыло для ручной стирки и порошок для машинки, то сегодня к ним добавились еще различные гели, капсулы и экосредства. Давайте разбираться, что и когда из этих средств лучше использовать для стирки?
В последнее время любители азарта предпочитают использовать онлайн-казино. Это позволяет играть в игровые автоматы без регистрации и при этом оставаться дома, в то время как наземные заведения продолжают подвергаться карантинным ограничениям. Большинство из них просто закрыты и не обслуживают клиентов. Недавно губернатор штата Невада сообщил, что из-за увеличения количества заразившихся коронавирусом нужно быть готовым к очередному закрытию игорных заведений.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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