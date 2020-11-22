В Нидерландах запретили новогодние фейерверки, чтобы не добавлять работы медикам

Правительство Нидерландов запретило использование фейерверков в рождественские и новогодние праздники. За нарушение вводится штраф в размере 100 евро и уголовная ответственность. (Согласитесь, что инициатива очень хорошая и правильная в наше время? Интересно, в других странах примут подобные решения? - прим. МГ.)

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Исключением из запрета будут бенгальские огни и другие аналогичные мини-фейерверки, которые безопасно держать в руках.

Как отмечает издание, запрет вызван необходимостью снизить предполагаемую нагрузку на врачей и медицинские службы. Из-за пандемии коронавируса система здравоохранения и так перегружена, а во время праздников в больницы попадает на треть больше пациентов, чем обычно. Часть травм традиционно связана с неудачными запусками пиротехники.

Власти Нидерландов запланировали компенсацию финансовых потерь для продавцов пиротехники, многие из которых уже закупили новогодние товары. На эти цели выделено около 40 млн евро. Также будут открыты специальные склады, где огнеопасная продукция будет храниться до следующего года.

По инф. rosbalt.ru

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