В Москве задержали лжеэкстрасенсов, проводивших магические обряды

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В Москве задержали группу лжеэкстрасенсов, рекламировавшие свои «магические» услуги в эфире телеканалов.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, доверчивые люди звонили в колл-центр и рассказывали аферистам о проблемах. Оператор записывал потерпевших на первичный магический обряд стоимостью от 20 до 25 тыс. рублей, после которого у них якобы обнаруживалась порча. Для исцеления аферисты предлагали клиентам оплатить дополнительную экстрасенсорную помощь.
В полиции выяснили, что подозреваемые спустя время перезванивали гражданам и уверяли, что в рамках программы поддержки им положена денежная компенсация. После получения денежных средств лжеэкстрасенсы пропадали.
К настоящему моменту задержаны предполагаемый организатор и восемь активных участников группы. В МВД установили причастность задержанных к более чем 50 эпизодам мошенничеств с ущербом свыше 5 млн рублей.
Никогда не доверяйте незнакомцам, дорогие читатели! Мошенники дурят и пожилых людей, и наших с вами детей и внуков.
А вот еще примеры заголовков о людях, которых обвели вокруг пальца:
"Через тонкую стену, отделяющую ее от соседей, доктор Анжела Кирилова начала слышать грубый кашель, ассоциируемый с Covid-19, где-то в мае. Это вряд ли стало неожиданностью, учитывая, что несколькими неделями ранее ее соседи слышали такой же кашель из ее комнаты, - пишет The New York Times. - Доктор Кирилова, работающая в коронавирусной больнице, говорит, что пыталась предупредить одинокого мужчину и молодую семью, с которыми она делит 4-комнатную квартиру, предлагая им надевать маски на кухне. "Они сказали: "Нам все равно, мы будем делать то, что хотим", - рассказывает она, пожимая плечами.
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