В Москве задержали лжеэкстрасенсов, проводивших магические обряды

В Москве задержали группу лжеэкстрасенсов, рекламировавшие свои «магические» услуги в эфире телеканалов.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, доверчивые люди звонили в колл-центр и рассказывали аферистам о проблемах. Оператор записывал потерпевших на первичный магический обряд стоимостью от 20 до 25 тыс. рублей, после которого у них якобы обнаруживалась порча. Для исцеления аферисты предлагали клиентам оплатить дополнительную экстрасенсорную помощь.

В полиции выяснили, что подозреваемые спустя время перезванивали гражданам и уверяли, что в рамках программы поддержки им положена денежная компенсация. После получения денежных средств лжеэкстрасенсы пропадали.

К настоящему моменту задержаны предполагаемый организатор и восемь активных участников группы. В МВД установили причастность задержанных к более чем 50 эпизодам мошенничеств с ущербом свыше 5 млн рублей.

Никогда не доверяйте незнакомцам, дорогие читатели! Мошенники дурят и пожилых людей, и наших с вами детей и внуков.



А вот еще примеры заголовков о людях, которых обвели вокруг пальца:

По инф. rosbalt.ru

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