В Москве забили фонтаны

В столице открыли сезон фонтанов. Церемония открытия прошла в Парке Победы на Поклонной горе, где работает фонтанный комплекс «Годы войны».

Как сказал на открытии мэр Сергей Собянин, плохая погода в городе закончилась, наступило настоящее лето. «К москвичам вернулись московские фонтаны, которые являются символом города, символом хорошего настроения. Сегодня все 600 фонтанов снова заработали, создавая особую красоту и настроение», — сказал он.

Сезон фонтанов в Москве продлится до 1 октября. В случае хорошей погоды работа фонтанов может быть продлена. Всего в этом году в Москве будут работать 600 фонтанов.

Кстати, из 600 московских фонтанов 349 эксплуатируют префектуры и жилищные организации, 161 — коммерческие структуры: рестораны, торгово-развлекательные комплексы и другие. Кроме того, 90 наиболее значимых и имеющих подсветку обслуживает ГБУ «Гормост».

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