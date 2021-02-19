В Москве школьница выпала с 13 этажа. И цела-целехонька!

14-летняя школьница выжила после падения с 13-го этажа в Москве. По словам врачей, угрозы ее жизни нет. Девочка приземлилась на крышу припаркованной машины.

Автомобиль, на крышу которого упала девочка

Школьница выпала из окна 16-го февраля. Она пролетела почти 40 метров и упала на запаркованную у крыльца подъезда машину. Владелец автомобиля был рядом, он оперативно вызывал спасательные службы. Телеграм-канал Life Shot утверждал, что после падения девочка оставалась в сознании.

Девочку доставили в больницу на вертолете. Медики диагностировали у нее травму головы, перелом ноги и ушибы внутренних органов — Baza пишет, что при этом «ни один из жизненно важных органов серьезно не пострадал»

9 февраля две 12-летние школьницы выпали из окна 16 этажа дома в Самаре и погибли. 19 января 2020 года также две школьницы выпали из окна 17-этажного дома в Химках.

14 января в Петербурге три школьницы попытались покончить с собой. В день происшествия одна из девочек оставила матери записку, которая вызвала у родительницы самые худшие подозрения. Женщина обратилась в полицию.

Школьниц искали сотрудники МВД, Росгвардии и ФСБ. Их нашли в подъезде заброшенного дома и отвезли в больницу. В тот же вечер их выписали в удовлетворительном состоянии. По данным полиции, подростки в конце декабря создали в одном из мессенджеров «группу смерти». Школьниц удалось спасти.

Есть такая поговорка "кому суждено утонуть, тот в огне не горит". Наверное, ее как раз можно применить в этом случае, как иначе объяснишь столь счастливое стечение обстоятельств. Другой вопрос - это то, что побуждает детей поступать таким образом... Ведь не верится, что это - просто случай, скорее всего, собака зарыта гораздо глубже. А поэтому надо быть особенно внимательными к своим внукам, особенно, в подростковый возраст. И если ребенок стал замкнутым и неразговорчивым, то нужно бить тревогу.

Polit.ru

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