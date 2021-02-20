В Москве КПРФ вместо митинга 23 февраля проведет встречу с избирателями

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов подтвердил, что власти Москвы согласовали им акцию на 23 февраля.

В мероприятии в том числе примет участие и депутат Валерий Рашкин. Но место и время акции были изменены, а также изменился формат ее проведения. Вместо митинга пройдет возложение цветов к могиле неизвестного солдата и встреча с депутатами. Мероприятие состоится в 14:00 у памятника князю Владимиру недалеко от метро «Боровицкая». «Это будет день не только советского праздника, но и протеста против нынешней капиталистической системы», — заявил Парфенов.

В других регионах акции КПРФ проводить не будут. Ранее в КПРФ грозились провести митинги по всей стране, несмотря на запреты властей.

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По инф. sobesednik.ru

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