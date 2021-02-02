В Москве из-за нехватки денег закрылся Музей хоккея

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
«Друзья, у нас грустная новость. Уже несколько месяцев музей хоккея лишен финансирования. К огромному сожалению в год 75-летия отечественного хоккея музей, видимо, оказался никому не нужен», — говорится в сообщении.
Первый в России Музей хоккея начал работу в мае 2016 года, в день открытия Чемпионата мира по хоккею. Он располагался в Москве, в здании памятника архитектуры начала ХХ века на Автозаводской. В его залах разместились Зал Славы отечественного хоккея, экспозиция и пространство для временных выставок.
Проект создавался в рамках спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд», который строила Группа ТЭН, а затем продала структурам Аркадия Ротенберга, по инициативе клуба «Легенды Хоккея» и при поддержке Федерации хоккея России.
Аркадий Ротенберг в 2017 году пообещал поддерживать Музей хоккея. Однако его пресс-секретарь отказалась комментировать причины закрытия музея, сообщают «Открытые медиа». Она посоветовала обратиться с вопросами в Федерацию хоккея России, председателем правления которой также является Аркадий Ротенберг.
Чтобы сохранить красоту и молодость как можно дольше, необходимо правильно ухаживать за собой. Красивая и чистая кожа всегда привлекает внимание, это придает уверенности в себе и повышает самооценку. Однако не всегда получается обеспечить правильный уход в домашних условиях. Поэтому лучше записаться в салон красоты, где настоящие специалисты проведут осмотр и назначат комплексные процедуры. Профессиональные косметологические средства помогают кардинально преобразить внешность, сделав её максимально привлекательной.
Популярная советская и российская актриса Ирина Алфёрова в последние годы редко появляется на публике и даёт интервью. Но недавно она рассказала о своих отношениях со вторым мужем, актёром Александром Абдуловым.
Эксперты ООН по правам человека призывают к скорейшему освобождению пленных в ходе недавнего Нагорно-карабахского конфликта, а также возвращению тел погибших семьям для их захоронения. Об этом говорится в сообщении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).
В петербургской Мариинской больнице пройдет акция «Я просто хочу знать» в рамках Всемирного дня борьбы против рака. На бесплатную консультацию маммолога, онкогинеколога и специалиста по опухолевым заболеваниям кожи и мягких тканей 4, 5 и 8 февраля могут попасть все желающие.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.