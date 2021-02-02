В Москве из-за нехватки денег закрылся Музей хоккея, сообщила его администрация в Facebook. Музей не принимает посетителей с 1 февраля.

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«Друзья, у нас грустная новость. Уже несколько месяцев музей хоккея лишен финансирования. К огромному сожалению в год 75-летия отечественного хоккея музей, видимо, оказался никому не нужен», — говорится в сообщении.

Первый в России Музей хоккея начал работу в мае 2016 года, в день открытия Чемпионата мира по хоккею. Он располагался в Москве, в здании памятника архитектуры начала ХХ века на Автозаводской. В его залах разместились Зал Славы отечественного хоккея, экспозиция и пространство для временных выставок.

Проект создавался в рамках спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд», который строила Группа ТЭН, а затем продала структурам Аркадия Ротенберга, по инициативе клуба «Легенды Хоккея» и при поддержке Федерации хоккея России.

Аркадий Ротенберг в 2017 году пообещал поддерживать Музей хоккея. Однако его пресс-секретарь отказалась комментировать причины закрытия музея, сообщают «Открытые медиа». Она посоветовала обратиться с вопросами в Федерацию хоккея России, председателем правления которой также является Аркадий Ротенберг.

Polit.ru

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