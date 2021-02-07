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В Монголии насчитали 164 долгожителя. Узнаем их секрет?

По инф. rosbalt.ru   
07 Февраля 2021 г.
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В Монголии проживают 164 долгожителя, включая женщину которой исполнилось 114 лет. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим управлением страны.

В Монголии насчитали 164 долгожителя. Узнаем их секрет?

Согласно этим данным, число людей в возрасте 100 лет и старше за год увеличилось на 48, при этом большинство долгожителей — женщины.

Статистические данные были обнародованы в преддверии Лунного Нового года или Года быка, известного в Монголии как Белая Луна, которая символизирует начало весны и конец зимы. Во время праздника правительство традиционно посылает подарки людям в возрасте 100 лет и старше.

Долгожительство - та еще наука, и доступна она не всем. Но кое-какими секретами с нами все-таки делятся те, кто ею овладел:

По инф. rosbalt.ru

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