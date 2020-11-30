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В Мытищах заметили медведя-шатуна

По инф. polit.ru   
30 Ноября 2020 г.
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В Мытищинском округе Подмосковья заметили медведя-шатуна, который не впал в спячку. Власти выдали разрешение на отлов дикого зверя ради его же спасения.

На севере Подмосковья объявился медведь-шатун. Специалисты говорят об эффекте самоизоляции

«По всей видимости, хищник в силу каких-то причин — из-за климатических изменений или в силу болезни — не набрал достаточно веса для того, чтобы залечь в берлогу, а это значит, что животное нуждается в помощи», — считают чиновники.

В качестве одной из возможных причин появления медведя в Мытищах в ведомстве называют снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду из-за режима самоизоляции в Подмосковье.

Медведя, которого видели рядом с поселением Федоскино и микрорайоном Луговая, будут ловить сотрудники областного Минсельхоза и Министерства экологии. В случае успеха его перевезут подальше от населенных пунктов, в привычную среду обитания.

«Мы сделаем все возможное для спасения медведя», — обещают чиновники.

  • Специалисты отмечают, что появление медведя в Мытищах нетипично, поскольку его ареал обитания за последние 60-70 лет распространялся на Талдом, Дубну, Сергиев-Посад, Дмитров, Волоколамск, Шаховскую, иногда Шатуру. В прошлом году аномально теплая зима привела к тому, что медведи раньше времени вышли из спячки и ранней весной с ними сталкивались жители Черноголовки, а также Пушкинского и Наро-Фоминского округов.
  • Бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области как вид, нуждающийся в особой охране. В регионе насчитывается 10-15 особей.
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Polit.ru

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