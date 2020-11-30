В Мытищах заметили медведя-шатуна

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Популярная телеведущая, политик, общественный деятель Ксения Собчак в 2019 году вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова. Церемония бракосочетания была организована самой Собчак, поэтому неудивительно, что свадьба состоялась в пятницу 13-го числа, а жених и невеста в ЗАГС приехали на настоящем...
В Мытищинском округе Подмосковья заметили медведя-шатуна, который не впал в спячку. Власти выдали разрешение на отлов дикого зверя ради его же спасения.
«По всей видимости, хищник в силу каких-то причин — из-за климатических изменений или в силу болезни — не набрал достаточно веса для того, чтобы залечь в берлогу, а это значит, что животное нуждается в помощи», — считают чиновники.
В качестве одной из возможных причин появления медведя в Мытищах в ведомстве называют снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду из-за режима самоизоляции в Подмосковье.
Медведя, которого видели рядом с поселением Федоскино и микрорайоном Луговая, будут ловить сотрудники областного Минсельхоза и Министерства экологии. В случае успеха его перевезут подальше от населенных пунктов, в привычную среду обитания.
«Мы сделаем все возможное для спасения медведя», — обещают чиновники.
Специалисты отмечают, что появление медведя в Мытищах нетипично, поскольку его ареал обитания за последние 60-70 лет распространялся на Талдом, Дубну, Сергиев-Посад, Дмитров, Волоколамск, Шаховскую, иногда Шатуру. В прошлом году аномально теплая зима привела к тому, что медведи раньше времени вышли из спячки и ранней весной с ними сталкивались жители Черноголовки, а также Пушкинского и Наро-Фоминского округов.
Бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области как вид, нуждающийся в особой охране. В регионе насчитывается 10-15 особей.
Наверное, очень многим людям интересно, как долго будет оставаться у власти российский президент Владимир Путин. Ведь что-то, безусловно, происходит в верхах. Но что? Стартует или уже стартовал транзит передачи высоких полномочий или идет планомерное укрепление позиций и покинуть должность руководителя государства никто и не помышляет?
На набережной Феодосии неподалеку от Картинной галереи Айвазовского торжественно открыли памятник отличившемуся в русско-персидских и русско-турецких войнах генералу от инфантерии Петру Котляревскому, который нашел в приморском городе последний приют.
Подготовка автомобиля к зиме. Начинается она, как правило, с подбора шин. Для владельцев легкого коммерческого транспорта, а их по данным «Автостат» в России более 4 млн, этот процесс особо важен. От надежности шин зависят безопасность пассажиров и сохранность грузов. Так что же выбрать? С шипами или без них?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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