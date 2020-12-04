В мире творится чехарда с памятниками: пропадают металлические обелиски и даже деревянные фаллосы!

В мире за неполные две недели отмечены странные появления и исчезновения рукотворных памятников. Объяснения загадкам пока нет.

Так, в пустыне штате Юта (США) 18 ноября обнаружили мистический обелиск из железа. Сверкающий гладкий объект высотой около 3 м к концу ноября так же неожиданно пропал, как и появился в поле зрения публики.

Люди выдвигали гипотезы о его инопланетном происхождении, вспоминая снятое Стэнли Кубриком кино «Космическая одиссея», в котором подобные монолиты устанавливали пришельцы.

The mysterious metal monolith that was found last week in the Utah desert has vanished. https://t.co/tUFYRCfhe0 — The New York Times (@nytimes) November 29, 2020

Противники этой версии заявляли, что объект может быть работой современного художника. Подробнее здесь.

Между тем в Румынии, на холме Батка Доамней, нашли похожий «монолит». По информации The Daily Mail, он тоже металлический, но покрыт узорами, напоминающими вязь.