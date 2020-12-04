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В мире творится чехарда с памятниками: пропадают металлические обелиски и даже деревянные фаллосы!
|По инф. rosbalt.ru
|04 Декабря 2020 г.
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В мире за неполные две недели отмечены странные появления и исчезновения рукотворных памятников. Объяснения загадкам пока нет.
Так, в пустыне штате Юта (США) 18 ноября обнаружили мистический обелиск из железа. Сверкающий гладкий объект высотой около 3 м к концу ноября так же неожиданно пропал, как и появился в поле зрения публики.
Люди выдвигали гипотезы о его инопланетном происхождении, вспоминая снятое Стэнли Кубриком кино «Космическая одиссея», в котором подобные монолиты устанавливали пришельцы.
Противники этой версии заявляли, что объект может быть работой современного художника. Подробнее здесь.
Между тем в Румынии, на холме Батка Доамней, нашли похожий «монолит». По информации The Daily Mail, он тоже металлический, но покрыт узорами, напоминающими вязь.
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