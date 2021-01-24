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В Минприроды назвали самых опасных для человека диких животных
По инф. rosbalt.ru   
24 Января 2021 г.
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Самыми опасными дикими животными сейчас являются волки, медведи и... енотовидные собаки. Их поголовье заметно выросло в последнее время. В связи с этим Минприроды готовит новые правила регулирования численности охотничьих ресурсов.

В Минприроды назвали самых опасных для человека диких животных

Одним из самых опасных животных в России становится енотовидная собака — переносчик самых разных опасных инфекций, считают в Минприроды. Ареал ее обитания — Центральный, Северо-Западный, Сибирский и Дальневосточный округа. Поголовье этого вида увеличилось на 40%. Основной переносчик бешенства — лисица — в такой экспансии не замечена, ее численность уже пять лет держится на одном и том же уровне, добавили в ведомстве.

Также отметим, что ущерб охотничьему хозяйству от хищничества волка составляет 10 млрд рублей в год. За десять лет его популяция увеличилась на 17 тысяч особей, сейчас в России обитают почти 70 тысяч зверей этого вида, подсчитали в Минприроды.

Бурых медведей, по данным 2020 года, у нас живет 286 тысяч, они стали чаще выходить к жилью и нападать на людей. Чтобы сохранить баланс между интересами человека и животных, Минприроды готовит новые правила регулирования численности охотничьих ресурсов. Проект документа размещен для обсуждения на федеральном портале нормативно-правовых актов.

«Решение о регулировании численности охотничьих ресурсов предлагается регламентировать в зависимости от степени угрозы возникновения и распространения болезней, опасных зоонозных инфекций, нанесения ущерба здоровью и жизни граждан, объектам животного мира и среде их обитания, лесному и сельскому хозяйству», — сообщили в Минприроды. Кроме того, и сроки принятия решения будут зависеть от остроты проблемы, для решения которой проводится «регулирование».

  • Новые правила позволят ускорить отстрел животных с высокой плодовитостью и экологической пластичностью в случаях, когда такие мероприятия важно провести максимально оперативно, считают в Минприроды. Введение карантина по заболеванию, которое переносят дикие звери, будет достаточным основание для отстрела зверей тех видов, которые могут быть заражены этой болезнью.

«Это позволит исключить распространение опаснейших зоонозных инфекций (бешенства, трихинеллеза, эхинококкоза) и предотвратить нанесение ущерба здоровью и жизни людей», — заверили в министерстве.

Кроме того, отдельно прописаны случаи, в которых решение о регулировании численности животных должны приниматься максимально оперативно. Во-первых, при появлении отдельных особей, проявляющих агрессию к человеку. И, во-вторых, о скорейшем прекращении мучений животных, пострадавших в ДТП и получивших несовместимые с жизнью травмы.

Для принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов из-за превышения их максимальной численности власти регионов (этот вопрос входит в их компетенцию) обязаны будут провести предварительную экологическую экспертизу. В Минприроды надеются, что это исключит принятие необоснованных решений об отстрелах.

А вот еще заголовки для любителей поохотиться:

По инф. rosbalt.ru

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