В Мексике обнаружен новый вид китов с клювом

Ученые-экологи, работающие у западного побережья Мексики, заявили, что они обнаружили ранее неизвестный вид китов.

Команда намеревалась выяснить, какие киты издают непонятный акустический сигнал, ранее записанный в этом районе. Ученые смогли подобраться к животным и взять генетический образец, который должен помочь подтвердить, являются ли киты новым видом.

Эксперты смогли сделать фотографии и видеозаписи трех китов, а также записали их акустические сигналы с помощью подводного микрофона. «Мы увидели что-то новое. То, чего не ожидали увидеть в этой области, что-то, что не соответствует ни визуально, ни акустически всему, что известно о существовании китов», — сказал исследователь Джей Барлоу.

По его словам, каждый вид китов издает уникальный акустический сигнал под водой, а звук, издаваемый тремя китами, никогда раньше не регистрировался.

В прошлом месяце группа ученых из «Общества охраны морских животных» заметила трех китов с большими клювами, как у птиц, недалеко от островов Сан-Бенито, примерно в 480 километрах от границы с США.

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