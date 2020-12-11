В Литве водительское удостоверение сможет заменить паспорт

С 1 января водительское удостоверение в Литве станет и документом, подтверждающим личность.

Соответствующие законодательные поправки приняли 10 декабря депутаты сейма.

До сих пор в банках и других учреждениях Литвы для подтверждения личности следовало предъявить паспорт или карточку — удостоверение личности, или вид на жительство, выдаваемый иностранцам.

Депутат фракции Партии свободы Витаутас Миталас пояснил, что решение разрешить использование водительских прав для подтверждения личности облегчит финансовые операции, особенно иностранцам.

Представители оппозиции высказали сомнение: на их взгляд, такое решение будет поощрять отмывание денег и финансирование террористов, тем не менее за поправки проголосовали 98 депутатов из 141.

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По инф. Парламентской газеты

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