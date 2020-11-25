В лесу на юге Сахалина нашли авиабомбу

В Корсаковском районе Сахалина в лесу нашли авиабомбу. (Время идет, но следы военных событий люди продолжают находить и поныне везде, где когда-то кипели бои. - прим. МГ.)

По информации пресс-службы областного ГУ МЧС, после обнаружения боеприпаса место было оцеплено полицейскими. На место приехала оперативная группа представителей экстренных служб.

После проверки отсутствия людей в окрестностях 50-килограммовая авиационная фугасная бомба была уничтожена с помощью тротиловой шашки.

По данным ведомства, ущерб окружающей среде не причинен.

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По инф. rosbalt.ru

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