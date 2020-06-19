В Кургане начали раздавать поросят и телят многодетным семьям

Курганские власти начали бесплатно раздавать поросят и телят многодетным семьям в качестве меры социальной поддержки наиболее пострадавших из-за карантина категорий населения.

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Желающие получить материальную помощь в «живом весе» должны направить заявление в курганские центры соцзащиты.

На местном рынке двухнедельный теленок стоит 15 тысяч рублей, а поросёнка можно купить за 4 тысячи. Поэтому эта инициатива нашла отклик у многодетных семей региона: за короткий срок в центры соцзащиты области поступило уже около двух тысяч заявок.

Всем животным пообещали сделать прививки и провести осмотр у ветеринара.

Что тут можно сказать? Инициатива губернатора этого региона достойна похвалы. Пусть поддержка и в таком виде, но она предоставляется. Ведь когда теряешь работу и лишаешься средств к существованию, любая помощь кстати.

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По инф. Парламентской газеты

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