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В Кургане начали раздавать поросят и телят многодетным семьям
По инф. Парламентской газеты   
19 Июня 2020 г.
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Курганские власти начали бесплатно раздавать поросят и телят многодетным семьям в качестве меры социальной поддержки наиболее пострадавших из-за карантина категорий населения.

Желающие получить материальную помощь в «живом весе» должны направить заявление в курганские центры соцзащиты.

На местном рынке двухнедельный теленок стоит 15 тысяч рублей, а поросёнка можно купить за 4 тысячи. Поэтому эта инициатива нашла отклик у многодетных семей региона: за короткий срок в центры соцзащиты области поступило уже около двух тысяч заявок.

Всем животным пообещали сделать прививки и провести осмотр у ветеринара.

Что тут можно сказать? Инициатива губернатора этого региона достойна похвалы. Пусть поддержка и в таком виде, но она предоставляется. Ведь когда теряешь работу и лишаешься средств к существованию, любая помощь кстати.

По инф. Парламентской газеты

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