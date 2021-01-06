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В Крым на смену аномальному теплу идет серьезное похолодание

По инф. "Российской газеты"   
06 Января 2021 г.
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На полуострове в ближайшие дни начнется заметное похолодание, и пройдут осадки, а после 10 января столбик термометра опустится до отрицательных значений. Об этом рассказала  начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

В Крым на смену аномальному теплу идет серьезное похолодание

Если до сегодняшнего дня в Крым поступали тропические воздушные массы со Средиземного моря, которые стали причиной нескольких температурных рекордов, то в ближайшие дни характер погоды существенно изменится.

- С завтрашнего дня начнется похолодание, а в следующие дни на полуостров придет волна полярного холода, - пояснила Татьяна Любецкая. - Седьмого, восьмого, девятого и десятого января пройдут долгожданные осадки, девятого января местами сильные.

С воскресенья 10 января столбик термометра начнет опускаться ниже нуля.

- Ночью температура воздуха будет опускаться до минус 6-11 градусов, - уточнила Любецкая, - а днем будет около нуля. Установится снежный покров, и крымчан ждут настоящие крещенские морозы.

  • В Крыму во вторник 5 января побит максимальный температурный рекорд, установленный в 1931 году - температура воздуха достигла 17,6 градуса. Об этом рассказал дежурный синоптик Крымского гидрометцентра Александр Прутко.
  • Самая высокая за весь период метеонаблюдений (с 1916 года) температура ранее была установлена в Симферополе в 1931 году - 14,4 градуса. Самое низкое значение - минус 18,1 градуса - фиксировали в 1942 году.

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