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В Красноярском крае бизнесмена впервые осудили за грязный воздух
По инф. rosbalt.ru   
18 Января 2021 г.
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В Красноярском крае впервые осужден руководитель предприятия, которое осуществляло выброс загрязняющих веществ в окружающую среду.

20-кратное превышение ПДК: владелец предприятия, загрязнявшего воздух под Красноярском, отделался штрафом в 25 тыс. рублей

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, в окрестностях Красноярска было зафиксировано превышение максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

После проверки в Емельяновском районе было выявлено предприятие, которое заподозрили в опасных выбросах. Эксперты Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края взяли пробы атмосферного воздуха и зафиксировали почти 20-кратное превышение максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (свинца — 18 раз, взвешенных веществ — 1,9 раза).

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В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы». В ходе судебного заседания предприниматель признал свою вину, в содеянном раскаялся. Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. руб.

Добавим, что название предприятия и род его деятельности не называется, однако местные СМИ уточняют, что речь идет о переработке аккумуляторов.

Мы знаем, как эта тема волнует наших читателей! Правда ведь? Уж кто-кто, а мы — знаем цену глотку чистой воды из ручья, возможности дышать полной грудью... И очень важно бороться за него, и отрадно, что происходят какие-то подвижки, и вот даже предпринимателей штрафуют. Вот только размер штрафа смешной, и вряд ли он остановит дальнейшие экологические вакханалии... Красноярцы уже не раз сравнивали свой город с газовой камерой, и пока особой надежды на улучшение ситуации у них нет.

По инф. rosbalt.ru

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