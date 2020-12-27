В Красноярске маму троих детей ни за что избили во дворе дома. Умерла...

В реанимации умерла жительница Красноярска, которую накануне зверски избил незнакомец на улице. Женщине было 49 лет, у нее остались трое детей.

Сын избитой женщины Иван Прилепин

Жительница многоэтажного дома на улице Мужества ранним утром в четверг вышла погулять с собакой. Когда собака потянула поводок, женщина поскользнулась, упала и в этот момент на нее набросился незнакомец. Он стал зверски избивать женщину. Мужчина скрылся, а пострадавшую госпитализировали.

Минувшей ночью злоумышленника задержали. Это 25-летний местный житель, ранее не судимый. Объяснить свой поступок полицейским он не смог.

Утром в пятницу женщина скончалась от тяжелой черепно-мозговой травмы.

Как пояснил ранее NGS24.RU сын женщины Иван Прилепин, его мама была инвалидом и не работала, уже несколько лет она выходила гулять с собакой ранним утром.

Сводка происшествий на нашем портале для пожилых - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...