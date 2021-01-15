В Краснодаре после дождя и таяния снега в лужах утонули машины

Жители краевой столицы в соцсетях поделились снимками последствий таяния снега и прошедшего накануне дождя. Напомним, что на юг России после похолодания пришло стремительное потепление... (Не позавидуешь жителям Краснодарского края - такое стремительное потепление заставило растаять снег и превратило город в большую лужу. - прим. МГ.)

В отдельных микрорайонах города образовались глубокие лужи, в которых легковые автомобили оказались «заблокированными». Их даже не осмеливается спасать крупная техника.

«Не каждая лужа может похвастаться таким хорошим уловом. Улица Братьев Черников в поселке Калинино Краснодара», — прокомментировал фотографии с застрявшими в воде двумя машинами один из жителей. «Без лодки грустно не только в Музыкальном микрорайоне. На улице Циолковского пешеходам можно либо плыть, либо идти по грязи. И это вам не какая-то глушь, а окрестности Дзержинского, напротив высшего летного училища», — иронично сетует другой.

В администрации Краснодара сообщили, что сейчас ведутся работы по откачке воды на проезжей части улично-дорожной сети. По 10 адресам направлено 12 единиц техники. Вода скопилась по улицам Ангарская, Бульвара Строителей, Чернышевского, Володарского и других участках микрорайонов. Как рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе, всего с 13 января поступило 39 заявок. Там, где возможно справиться мотопомпами, воду откачивают сотрудники городской Службы спасения. Разливы канализации устраняют специалисты водоканала.

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