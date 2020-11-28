ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
В каких городах Урала самый грязный воздух?
2020-10-29-02-39-25
Наблюдение 13 городов УрФО в период с 2010 по 2019 год показало, что самый плохой воздух в Магнитогорске и Кургане.
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Краснодаре открыли круглосуточные центры диагностики COVID-19

По инф. Российской газеты   
28 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

В столице Кубани открыли два круглосуточных амбулаторных центра диагностики пациентов с подозрением на коронавирус.

В Краснодаре открыли круглосуточные центры диагностики COVID-19

Центры диагностики заработали на базе городских поликлиник № 7 и № 15. В скором времени запустят еще один — в поликлинике № 25.

В круглосуточном режиме посетители могут сдать анализ и пройти комплексное обследование. По результатам тестов врач примет решение: госпитализировать больного либо назначить ему лечение на дому.

При этом сами медучреждения продолжат вести прием посетителей в штатном режиме, а для пациентов с подозрением на COVID-19 обустроен отдельный вход. Сюда они могут обращаться как самостоятельно, так и по направлению лечащего врача.

— При наличии медицинских показаний к госпитализации пациента направят в инфекционный госпиталь. При показании к амбулаторному лечению пациенту выдадут заключение с диагнозом, рекомендации, а также необходимые лекарственные препараты. В дальнейшем корректировать лечение будет врач поликлиники по месту жительства больного, — пояснили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

  • По данным оперативного штаба, в крае за последние сутки зафиксировано 167 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе положительный результат выявлен у 13 детей. Наибольшее число случаев выявлено в Краснодаре — 61 человек, в Кущевском районе — 13, в Северском районе — 11, в Анапе и Тимашевском районе — по 6 пациентов. Возраст заболевших от 6 до 88 лет. Всего с начало пандемии подтверждено 21229 случаев COVID-19, выздоровели 14393 человек, 556 пациентов спасти не удалось.
  • Коронавирусная хроника на нашем портале - по ссылке.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 