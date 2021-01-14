В колонии Михаилу Ефремову предложили стать чтецом в храме

Актер Борис Ливанов, сына Василия Ливанова, отбывший срок за убийство во время новогодней драки, рассказал о новом возможном занятии актера Михаила Ефремова в колонии.

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По его словам, руководство колонии предложило артисту, осужденному за смертельное ДТП в центре Москвы, стать чтецом в храме.

Ливанов также припомнил, что в свое время работал в колонии в клубе и готовил творческий фестиваль для заключенных.

— Миша Ефремов — религиозный человек, и он вполне может найти отдушину, став чтецом. Ему это предложили, — сообщил Ливанов, добавив, что артист может обслуживать храм.

Кроме того он предположил, что тюремный срок для Ефремова — это «хороший способ вернуться к самому себе».

По инф. rosbalt.ru

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