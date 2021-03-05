ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Фото Илона Маска с подросшим сыном умилило пользователей интернета
2021-02-09-03-22-45
В Сети опубликовано фото сына основателя компании SpaceX Илона Маска. Снимок появился в Instagram.
Что сгубило Игоря Квашу?
2021-02-08-02-59-41
Игорь Кваша всегда был верен своим принципам. Он всю жизнь трудился в одном театре, любил одну женщину и, к сожалению, имел одну вредную привычку, которая и довела его до...
«Кто вас подучил?»: ученую, назвавшую Путину свою зарплату, довели до слез следователи
2021-02-10-14-34-49
Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Авторитетный психолог: Кремль побудил все население России думать о Навальном
2021-02-04-00-55-48
Никто ни в России, ни на Западе не сделал больше для «навальнизации» массового сознания, чем власть с ее жесткими методами и топорной пропагандой, считает психолог Александр...
Амурские впервые за долгое время попали на видео в ЕАО
2021-02-09-13-55-24
Фотоловушки заказника в Еврейской автономной области впервые за долгое время поймали несколько амурских тигров и тигрят.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Китай теперь — только через анальный мазок на коронавирус
По инф. rosbalt.ru   
05 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Тесты на COVID-19 с помощью анальных мазков стали обязательными для всех иностранных граждан, желающих попасть в Китай. Особые пункты тестирования уже появились в пекинском и шанхайском аэропортах.

Въезд в Китай стал невозможен без анальных мазков на коронавирус

Многие, в том числе американские дипломаты и японские туристы, посчитали такие медицинские манипуляции «унижающими достоинство», но Пекин заявляет, что руководствуется заботой об общественном здоровье.

Власти КНР, сказано в статье, считают анализ на коронавирус через прямую кишку более надежным, нежели мазки из носоглотки.

Этот способ проверки на новый тип вируса SARS в Китае стали опробовать в январе — не только на приезжающих из-за границы, но и на местных учителях и школьниках. Процедура состоит в следующем: ватный тампон, пропитанный физраствором, на 2-3 см вводится в задний проход.

Считается, что пандемия пошла из Китая. Чтобы проверить, действительно ли новый коронавирус зародился в мегаполисе Ухань, туда прибыла делегация ВОЗ.

  • Коронавирусная хроника на нашем портале - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 