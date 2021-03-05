В Китай теперь — только через анальный мазок на коронавирус

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Тесты на COVID-19 с помощью анальных мазков стали обязательными для всех иностранных граждан, желающих попасть в Китай. Особые пункты тестирования уже появились в пекинском и шанхайском аэропортах.
Многие, в том числе американские дипломаты и японские туристы, посчитали такие медицинские манипуляции «унижающими достоинство», но Пекин заявляет, что руководствуется заботой об общественном здоровье.
Власти КНР, сказано в статье, считают анализ на коронавирус через прямую кишку более надежным, нежели мазки из носоглотки.
Этот способ проверки на новый тип вируса SARS в Китае стали опробовать в январе — не только на приезжающих из-за границы, но и на местных учителях и школьниках. Процедура состоит в следующем: ватный тампон, пропитанный физраствором, на 2-3 см вводится в задний проход.
Считается, что пандемия пошла из Китая. Чтобы проверить, действительно ли новый коронавирус зародился в мегаполисе Ухань, туда прибыла делегация ВОЗ.
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Очередные перебои с поступлением лекарств больным наблюдаются в сфере обеспечения медикаментами. Выяснилось, что более 450 человек с редким генетическим заболеванием не получали «имиглюцераз» от двух до шести месяцев. А петербуржцы добиваются возвращения в аптеки в аптеки лекарство «кортеф», жизненно необходимое для эндокринных больных.
Свежие новости из мира космоса. Так, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о запуске телеканала «Первый Космический». А на МКС тем временем то и дело возникают технические неполадки и поломки,и космонавты с усердием берут в руки герметики, клей-мастику и заделывают трещины. Все это совсем не удивляет - станцию эксплуатируют уже 20 лет, и до 2028 года ее списывать не планируют. Вот только не произошло бы каких-нибудь ЧП за это время...
Журналистка интернет-издания Romb Софико Арифджанова вышла к зданию Совета Федерации в вечернем платье. Таким образом она отреагировала на заявление сенатора Людмилы Нарусовой, которая назвала участников пикетов людьми «бомжового вида».
Магаданский областной суд признал 56-летнего преподавателя физкультуры Андрея Свердлова виновным по двум уголовным статьям: совершение действий сексуального характера в отношении учениц 1-2 класса и о ненадлежащем исполнении педагогических обязанностей, соединенном с жестоким обращением.
Приближается масленичная неделя. Многие будут печь блины сами, но кто-то, не желая тратить время, предпочтет купить готовый продукт в магазине. «Общественный контроль» проверил качество замороженных блинчиков с мясом, которые представлены в петербургских магазинах.
На хостинге YouTube можно найти очень много готовящих разные блюда людей. Этому вкусному и приятному делу отдавала свое время и уважаемая бабушка Эмма. Ее, к сожалению, уже нет рядом с нами, но кулинарное творчество, выпущенное блогером в свет, живет и находит своих почитателей. Судя по числу подписчиков канала, рецептами с пошаговыми инструкциями от бабушки активно пользуются, и они востребованы на кухнях многих хозяек и хозяев во всем мире.
В Госдуме считают целесообразным внести изменения в законодательство, которые позволят снять разногласия по поводу неуёмных аппетитов негосударственных пенсионных фондов, работающих в убыток, но при этом получающих вознаграждение из денег пенсионеров.
51 год назад, 5 марта 1970 года вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. Он запретил странам, у которых были атомные бомбы, передавать их другим территориям, а государствам, у которых не было ядерного оружия, производить его
Старшая дочь экс-президента Румынии Траяна Бэсеску Иоана приговорена к пяти годам тюремного заключения за коррупцию. (Как мы уже говорили, проблема коррупции существует во всем мире, и вот еще одно доказательство. - прим. МГ.)
Журналист «Медузы» Иван Голунов опубликовал видеозапись с хронологией своего задержания. В видео есть момент, когда оперативник Денис Коновалов подбросил наркотики. Также можно увидеть кадры, как Голунова в отделе полиции тащат по лестнице и он ударяется головой о ступеньки.
Свежие новости о политиках, которые находятся под следствием. Во-первых, пришла весточка от Алексея Навального. Выяснилось, что она находится в СИЗО № 3 «Кольчугино» во Владимире. Также стало известно, до какого срока будет находиться под стражей в СИЗО Сергей Фургал, обвиняемый в убийствах - до 8 июня. Таким образом, экс-губернатор проведет в следственном изоляторе без месяца год!
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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