В Китай теперь — только через анальный мазок на коронавирус

Тесты на COVID-19 с помощью анальных мазков стали обязательными для всех иностранных граждан, желающих попасть в Китай. Особые пункты тестирования уже появились в пекинском и шанхайском аэропортах.

Многие, в том числе американские дипломаты и японские туристы, посчитали такие медицинские манипуляции «унижающими достоинство», но Пекин заявляет, что руководствуется заботой об общественном здоровье.

Власти КНР, сказано в статье, считают анализ на коронавирус через прямую кишку более надежным, нежели мазки из носоглотки.

Этот способ проверки на новый тип вируса SARS в Китае стали опробовать в январе — не только на приезжающих из-за границы, но и на местных учителях и школьниках. Процедура состоит в следующем: ватный тампон, пропитанный физраствором, на 2-3 см вводится в задний проход.

Считается, что пандемия пошла из Китая. Чтобы проверить, действительно ли новый коронавирус зародился в мегаполисе Ухань, туда прибыла делегация ВОЗ.

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По инф. rosbalt.ru

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