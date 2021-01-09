В Китае посчитали, что коронавирус изменит мир к лучшему

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Пандемия позволит изменить отношение людей к прививкам, а также дать мощный толчок развитию медицины в мире, уверены китайские представители медотрасли, слова которых с прошедшего в Шанхае специализированного форума приводит издание China Daily.
По мнению одного из руководителей компании Fosun International Чэнь Циюя, благодаря COVID-19 появился шанс, что люди будут внимательнее относиться к вопросам вакцинации. Например, в Китае до 2020 года только 4 процента населения делали себе прививки от сезонного гриппа. Теперь из-за коронавируса есть вероятность, что количество таких людей, особенно среди старшего поколения, увеличится и со временем будет сопоставимо с 30 процентами прививающихся в развитых странах, говорится в материале.
Представитель Университета Цинхуа Лян Ваньнянь считает, что пандемия коронавируса доказала необходимость наличия в государствах современной и разветвлённой системы общественного здравоохранения, способной вовремя реагировать на масштабные угрозы. Кроме этого, дополнительное подтверждение благодаря COVID-19 получила важность создания условий для развития биомедицины, мощностей по производству вакцин и систем тестирования.
Причём вышеперечисленное касается не только коронавируса, положительный эффект будет и на борьбе с обычными заболеваниями, выявлении недугов на ранней стадии и их массовую профилактику, отмечает издание.
По мнению профессора Ли Цзяцяна, столкновение с пандемией COVID-19 ускорило процессы внедрения в повседневную жизнь некоторых новаторских подходов в медицинской сфере. Например, взрывной рост показало дистанционное лечение, которое, по понятным причинам, на время заменило личное общение с врачом и посещение больниц.
Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что новый коронавирус появился не в Поднебесной, а «в разных населенных пунктах по всему миру». По его словам, Китай стоял «в авангарде борьбы с дезинформацией, попытками политизации и стигматизации».
Пандемия позволит изменить отношение людей к прививкам, а также дать мощный толчок развитию медицины в мире, уверены китайские представители медотрасли, слова которых с прошедшего в Шанхае специализированного форума приводит издание China Daily.
Вся Россия знает, что Ксения Собчак строит дом, рекламирует его телеведущая на славу. А все потому, что старается все от мраморной плитки до последнего коврика получить на халяву. Или точнее – за рекламу, называя свой дом «большим медийным проектом».
Россия через специальный трастовый фонд выделила Кении 109 миллионов кенийских шиллингов (986 тысяч долларов США) на развитие систем здравоохранения и социально-экономическую поддержку местных женщин и молодежи.
После декабрьской засухи запас воды во всех водохранилищах Крыма стал меньше, чем объем одного Партизанского водохранилища. Вопреки прогнозам, декабрь не принес на полуостров ожидаемые осадки. Русла рек по-прежнему оставались пересохшими.
Еще с древних времен людям было интересно узнать дату собственной смерти, хотя такое любопытство всегда сопровождается страхом и тревогой. Существует версия, будто русские императоры точно знали, когда умрут. Странные совпадения, плохие приметы, тайные знаки и страшные сны словно начинали преследовать их незадолго до смерти.
Новогодняя культурная феерия подходит к концу, а праздники скоро перейдут в разряд привычных будней. Но в Интернете всё ещё остаётся немало разнообразных трансляций, которые точно сумеют скрасить ваш досуг.
В недавнем интервью Сергей Сафронов, теперь уже бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов», рассказал, как на самом деле проходили съёмки. Сергей признался, что курьёзных ситуаций было достаточно, но не все они попали в эфир.
В Москве реконструируют действующие и строят новые автовокзалы, которые соответствуют всем современным техническим требованиям и нормам безопасности. Многие из них входят в комплексы транспортно-пересадочных узлов, которые значительно экономят время москвичей и делают передвижение по городу более комфортным.
8 января 1861 года в Санкт-Петербурге был издан первый номер журнала «Вокруг света». Это не только один из первых российских журналов — журнал «Вокруг света» стал еще и одним из первых в мире познавательных журналов.
По результатам исследования, в ходе которого изучалось, как идет восстановление пациентов после легкой формы COVID-19, ученые из Бельгии и Нидерландов предположили, что коронавирус может стать хроническим заболеванием.
Минувший год для певицы Азизы сложился не слишком радостно. Сначала из-за пандемии она лишилась концертов, а позже отменила свадьбу за несколько дней до торжества. Своего жениха звезда уличила в неверности.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к руководству Беларуси с советами по поводу решения политических проблем. Он предостерег от «майдана», но о самом насилии в отношении граждан не сказал ничего.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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