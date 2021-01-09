ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Китае посчитали, что коронавирус изменит мир к лучшему

По инф. Парламентской газеты   
09 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Пандемия позволит изменить отношение людей к прививкам, а также дать мощный толчок развитию медицины в мире, уверены китайские представители медотрасли, слова которых с прошедшего в Шанхае специализированного форума приводит издание China Daily.

В Китае рассказали, почему коронавирус — это хорошо

По мнению одного из руководителей компании Fosun International Чэнь Циюя, благодаря COVID-19 появился шанс, что люди будут внимательнее относиться к вопросам вакцинации. Например, в Китае до 2020 года только 4 процента населения делали себе прививки от сезонного гриппа. Теперь из-за коронавируса есть вероятность, что количество таких людей, особенно среди старшего поколения, увеличится и со временем будет сопоставимо с 30 процентами прививающихся в развитых странах, говорится в материале.

Представитель Университета Цинхуа Лян Ваньнянь считает, что пандемия коронавируса доказала необходимость наличия в государствах современной и разветвлённой системы общественного здравоохранения, способной вовремя реагировать на масштабные угрозы. Кроме этого, дополнительное подтверждение благодаря COVID-19 получила важность создания условий для развития биомедицины, мощностей по производству вакцин и систем тестирования.

Причём вышеперечисленное касается не только коронавируса, положительный эффект будет и на борьбе с обычными заболеваниями, выявлении недугов на ранней стадии и их массовую профилактику, отмечает издание.

По мнению профессора Ли Цзяцяна, столкновение с пандемией COVID-19 ускорило процессы внедрения в повседневную жизнь некоторых новаторских подходов в медицинской сфере. Например, взрывной рост показало дистанционное лечение, которое, по понятным причинам, на время заменило личное общение с врачом и посещение больниц.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что новый коронавирус появился не в Поднебесной, а «в разных населенных пунктах по всему миру». По его словам, Китай стоял «в авангарде борьбы с дезинформацией, попытками политизации и стигматизации».

По инф. Парламентской газеты

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 