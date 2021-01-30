В Китае экс-главу госкомпании казнили за взятки, растрату и многоженство

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
В Китае казнили бывшего главу госкомпании по управлению активами China Huarong Лай Сяоминя. Топ-менеджера признал виновным во взяточничестве, растрате и многоженстве.
«Сегодня утром суд народный суд средней ступени Тяньцзиня в соответствии с утвержденной законом процедурой привел в исполнение смертный приговор в отношении Лай Сяоминя», — говорится в сообщении Центрального телевидения.
Смертный приговор экс-руководителю госкомпании вынесли 5 января. Он подавал апелляцию, но суд оставил решение предыдущей инстанции в силе. По материалам суда, он растратил более 25 млн юаней (примерно $3,9 млн), получил взятки на 1,79 млрд юаней (примерно $280 млн). Кроме того, он сожительствовал с другими женщинами, хотя уже состоял в законном браке. По данным местных СМИ, своих любовниц Лай Сяоминь устраивал на высокие посты.
Лай Сяоминя уволили с должности в 2018 году, сразу после начала расследования в его отношении. В 2020 году Центральное телевидение Китая показало фильм, в котором бывший управленец признался, что брал взятки, но заявил, что не тратил их, а хотел сохранить для детей. Квартиру, в которой хранились деньги и ценности, он называл «супермаркет».
Компания China Huarong управляет проблемными долгами. Правительство Китая учредило ее после Азиатского финансового кризиса 1997 года.
Как мы неоднократно подчеркивали, проблемы коррупции- не касается одной лишь России, она общемировая и в разных странах с ней борются с переменным успехом. Но именно в России и других постсоветских странах она является системным явлением: чиновникам и вообще представителям власти дозволено "шалить" до тех пор, пока они не начнут кому-то мешать или теряют чье-то покровительство, или хлебное местечко понадобилось кому-то другому. Тогда на человека достается "папочка с компроматом" - и на свет божий вылазят скандалы. А они, в свою очередь, используются лишь как способ избавиться от конкурента - а еще создать у общества иллюзию "непримиримой борьбы с коррупционерами".
А вот методы борьбы с коррупцией в Китае восхищают. Да, это жестоко, но зато точно в другой раз человек подумает перед тем, как взятку брать.
За тысячелетия проживания в странах рассеяния евреи усвоили языки окружающих народов, порой меняя их для своих нужд – так появились, например, идиш и ладино (язык сефардов). Однако есть и обратные примеры. Например, еврейский по происхождению тайный язык хохумлойшен (другие названия – «лошен хохма» или «кохемер хохма»). Попав в Восточную Европу, это наречие стало языком организованной преступности.
Больница в Нарве оказалась в центре скандала из-за того, что в ней привился от коронавируса вакциной Pfizer генеральный консул РФ в Эстонии Юрий Грибков. Это произошло в обход установок о том, что на первом этапе вакцинации препарат ставят только людям из групп риска: медикам и постояльцам домов престарелых.
После разноса Путина правительство заморозило цены на сахар и подсолнечное масло. Но не успели мы порадоваться дешевым продуктам, как торговые сети начали жаловаться на возможную скорую нехватку этих товаров на своих складах, а производители взвыли оттого, что теперь им придется работать за меньшие деньги. Кроме того, активизировались спекулянты, которые покупают и придерживают продукты, надеясь после снятия ценовых ограничений продать их подороже.
В Невинномысске Ставропольского края на 96-м году жизни скончался Герой Советского Союза Владимир Яковлевич Ткачев. Он участвовал в боях за Северный Кавказ, а затем в освобождении Украины, Румынии, Венгрии и Австрии. Три раза был ранен, но возвращался в строй.
Постоянные зрители «Аншлага» наверняка помнят, как в начале 2000-х годов Ефим Шифрин повздорил с бессменной ведущей передачи Региной Дубовицкой. В основном это было связано с тем, что Шифрин хотел попробовать себя в других амплуа, а работа в проекте не позволяла это сделать.
Риски заражения, сменная и ночная работа, нервно-эмоциональное и зрительное напряжение, высокая вероятность травм позвоночника, опасность пожаров, ДТП, падения льда и снега с крыш зданий — перечень невзгод, подстерегающих врачей на каждом шагу. Минтруда выпустило обновлённые правила охраны труда медработников.
Почти 1,2 миллиарда рублей получат территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования на специальные доплаты врачам и медперсоналу за выявленные новые случаи онкологических заболеваний.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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