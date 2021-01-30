В Китае экс-главу госкомпании казнили за взятки, растрату и многоженство

В Китае казнили бывшего главу госкомпании по управлению активами China Huarong Лай Сяоминя. Топ-менеджера признал виновным во взяточничестве, растрате и многоженстве.

«Сегодня утром суд народный суд средней ступени Тяньцзиня в соответствии с утвержденной законом процедурой привел в исполнение смертный приговор в отношении Лай Сяоминя», — говорится в сообщении Центрального телевидения.

Смертный приговор экс-руководителю госкомпании вынесли 5 января. Он подавал апелляцию, но суд оставил решение предыдущей инстанции в силе. По материалам суда, он растратил более 25 млн юаней (примерно $3,9 млн), получил взятки на 1,79 млрд юаней (примерно $280 млн). Кроме того, он сожительствовал с другими женщинами, хотя уже состоял в законном браке. По данным местных СМИ, своих любовниц Лай Сяоминь устраивал на высокие посты.

Лай Сяоминя уволили с должности в 2018 году, сразу после начала расследования в его отношении. В 2020 году Центральное телевидение Китая показало фильм, в котором бывший управленец признался, что брал взятки, но заявил, что не тратил их, а хотел сохранить для детей. Квартиру, в которой хранились деньги и ценности, он называл «супермаркет».

Компания China Huarong управляет проблемными долгами. Правительство Китая учредило ее после Азиатского финансового кризиса 1997 года.

Как мы неоднократно подчеркивали, проблемы коррупции - не касается одной лишь России, она общемировая и в разных странах с ней борются с переменным успехом. Но именно в России и других постсоветских странах она является системным явлением: чиновникам и вообще представителям власти дозволено "шалить" до тех пор, пока они не начнут кому-то мешать или теряют чье-то покровительство, или хлебное местечко понадобилось кому-то другому. Тогда на человека достается "папочка с компроматом" - и на свет божий вылазят скандалы. А они, в свою очередь, используются лишь как способ избавиться от конкурента - а еще создать у общества иллюзию "непримиримой борьбы с коррупционерами".

А вот методы борьбы с коррупцией в Китае восхищают. Да, это жестоко, но зато точно в другой раз человек подумает перед тем, как взятку брать.

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Polit.ru

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