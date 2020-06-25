В Карелии появился памятник содатским матерям

В Петрозаводске открыли памятник солдатским матерям в честь 75-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. Автор монумента - народный художник России Салават Щербаков.
Новый памятник представлен в виде фигуры женщины, которая прикрывает длинными плащом двоих детей. У них в руках портреты родных, ушедших на войну. Как отметил на открытии монумента заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, этот памятник - символ благодарности матерям. В военные годы они не только воспитывали детей, ждали с фронта своих сыновей и мужей, но и работали в тылу, на благо общей Победы,.
С инициативой установить подобный памятник к Рашиду Нургалиеву, как одному из членов госкомиссии по подготовке празднования 100-летия Республики Карелия, обратились ветераны-афганцы. А скульптор Салават Щербаков вложил в монумент всю душу.
Кстати, Салават Щербаков является автором композиций на Поклонной горе в Москве, памятников князю Владимиру Великому, конструктору Сергею Королеву, оружейнику Михаилу Калашникову.
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