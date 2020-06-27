В каком районе Ленобласти чаще всего гадюки кусают?

В петербургский НИИ скорой помощи с начала сезона доставили 6 человек, укушенных гадюкой. В этом году особенно часто поступают пострадавшие из Приозерского района Ленобласти.

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Главный токсиколог города, руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи Алексей Лодягин отметил, что лечение после укуса гадюки длится около двух недель. Как правило, у пострадавших появляется сильный отек в месте укуса, возникают болевые ощущения, может быть тошнота или рвота, но температура тела высоко не поднимается.

Лодягин добавил, что при укусе змеи надо сразу вызвать скорую помощь, а до приезда врачей как можно меньше двигаться и пить больше воды, чтобы ускорить выведение яда из организма. Перевязывать укушенную конечность жгутом медик не рекомендует, так как накопившиеся в крови за время пережатия продукты метаболизма усугубят состояние пострадавшего. Также он не советует отсасывать яд из раны, поскольку есть риск отравления самого спасателя.

К слову, на прошлой неделе в Красносельском районе Петербурга от укуса гадюки пострадал 2-летний ребенок. Инцидент произошел во время прогулки на Балтийском бульваре у берега Финского залива. Мальчика увезли в реанимацию.

По инф. rosbalt.ru

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