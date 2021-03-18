В итальянской Тоскане нашлись две шикарные виллы Абызова

Следственный комитет РФ (СК) направил Италии запрос об аресте недвижимости, которая принадлежит семье экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Речь идет о двух виллах в Тоскане примерной стоимостью 2 млрд рублей!

Следователи в сотрудничестве с итальянскими правоохранителями выяснили, что у Абызова в Италии имеется много имущества. Так, Абызов является конечным бенефициарным собственником иностранной компании «Andulil Enterprises Limited», зарегистрированной на Кипре, которой принадлежат 100% акций компании «Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l.», зарегистрированной в Италии. Также на указанное юридическое лицо оформлена в собственность вилла Иль Тезоро.

Это большой имущественный комплекс, включающий земельные участки, недвижимость, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество, расположенное в престижном районе области Тоскана в 15 км от морского побережья. Ранее там был отель премиум-класса. Обслуживание недвижимости, а также использование по назначению сельскохозяйственных земель предполагает наличие наемного персонала. Фактически денежные средства, похищенные Абызовым в РФ, были вложены в развитие экономики Италии, сказано в сообщении СК. Вторая вилла была оформлена Абызовым на сына.

Напомним, Абызов и его соучастники обвиняются в хищении денежных средств компаний «СИБЭКО» и «РЭС» в размере 4 млрд рублей и их последующей легализации; незаконной предпринимательской деятельности с извлечением незаконного дохода на сумму более 32 млрд рублей и его последующей легализации; передаче и получении коммерческого подкупа в размере 78 млн рублей за содействие в незаконной предпринимательской деятельности. Следствие продолжает принимать меры к установлению имущества обвиняемых для его ареста с целью последующего возмещения ущерба потерпевшей стороне, которой заявлены гражданские иски, а также обеспечения исполнения приговора.

А вот что мы писали об этом чиновнике ранее:

По инф. rosbalt.ru

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