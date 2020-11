В Италии активизировался вулкан и засыпал города пеплом

В одном из кратеров действующего вулкана Стромболи к северу от Сицилии прогремел мощный взрыв. Он выбросил столб пепла, который осел на территории ближайших населенных пунктов.

По данным итальянского института геофизики и вулканологии, явление наблюдали 4 минуты. Сообщается, что в результате природного явления никто не пострадал, разрушений также не последовало.

Стромболи имеет три кратера. В июле 2019 года в результате извержения вулкана один человек погиб, еще трое отделались легкими травмами.

The spectacular explosion at Stromboli of this morning (16 November 2020) as recorded by the INGV-Osservatorio Etneo surveillance cameras. Note (at 00:37) how the site of the explosion rapidly bulged in the seconds before the event! Hi-res version here: https://t.co/IgaxCanob5 pic.twitter.com/09LpUMwjXh