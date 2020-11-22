В Ингушетии суд приговорил тетю избитой девочки к шести годам колонии

Жительница Ингушетии и ее сожитель получили сроки за издевательство над девочкой, из-за которого она осталась инвалидом. Мы подробно рассказывали об этой жутчайшей истории...

Аиша после операций с детским омбудсменом Анной Кузнецовой

Напомним, что после развода родителей ребенка забрала семья отца, а затем ее без решения суда передали в семью его брата. Однако там ее стали жестоко истязать за малейшую провинность, и это продолжалось больше полугода. В начале июля 2019 года девочку доставили в больницу со множественными следами изуверских пыток — некрозом рук, переломами, травмой позвоночника и ребер, ожогами и укусами.

Московским медикам пришлось ампутировать правую кисть и предплечье, и врачи считают, что обошлись минимальными потерями.

По мнению следователей, издевались над ребенком оба сожителя, но вина тети больше. Женщине назначено наказание в 6 лет колонии общего режима, а ее сожителю — 2 с половиной года в колонии строгого режима.

В настоящее время ребенок проживает со своей родной матерью в городе Магасе.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...