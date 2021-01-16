В Индонезии землетрясение разрушило больницу. Под завалами - люди и персонал

На индонезийском острове Сулавеси близ города Мамуджу произошло землетрясение магнитудой 6,3. Уже известно о семи погибших. Разрушены десятки домов.

На данный момент известно о семи погибших. Об этом сообщает национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает Reuters.

По предварительным данным, четыре человека погибли и 637 пострадали в Маджене, еще три умерли и 20 получили травмы в соседнем районе Мамуджу. Сотни человек ранены — точное число пока не известно.

Также повреждены 62 дома, медицинский центр и военный офис в Мамуджу, офис губернатора провинции Южный Сулавеси. В трех местах произошли оползни, пострадали еще две гостиницы и торговый центр.

AFP сообщает о разрушении больницы в Мамуджу, под завалами которой находятся пациенты и персонал. Точное число находившихся в больнице людей в настоящее время неизвестно.

Как сообщили спасательные службы, больница была уничтожена землетрясением, спасатели занимаются поиском и эвакуацией пострадавших.

Землетрясения магнитудой 6,2 зафиксировали в Западном Сулавеси, оно продолжалось не более семи секунд. Эпицентр залегал на глубине 10 км.

Сводка происшествий на нашем портале - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...