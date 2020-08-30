В Гвинейском заливе освободили российских моряков, попавших к пиратам

Министерство иностранных дел РФ сообщило об освобождении из плена российских моряков с судна «Кюрасао трейдер», похищенных пиратами в Гвинейском заливе больше месяца назад.

Информация опубликована на сайте МИД РФ. В министерстве отметили, что моряков, похищенных в ходе разбойного нападения удалось освободить 24 августа в результате совместных усилий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских официальных властей и представителя судовладельца.

По словам представителей МИД РФ, моряки в настоящий момент находятся в нигерийском городе Порт-Харкорт, состояние их здоровья удовлетворительное. Россиянам предстоит пройти медицинскую проверку перед отправкой на родину.

Пираты захватили танкер «Кюрасао трейдер» 17 июля. Сообщалось, что восемь вооруженных человек поднялись на борт судна и заставили сдаться экипаж из 15 моряков, который состоял из граждан России и Украины.

Танкер находился в 210 морских милях от ближайшего берега. Для захвата пираты использовали плавучую базу и скоростные катера.

За последние несколько месяцев это уже третье нападение пиратов в регионе. 10 мая было захвачено судно Rio Mitong, в тот же день пираты напали еще на один танкер в Гвинейском заливе.

Отметим, за год в Гвинейском заливе произошла почти половина всех случаев нападений пиратов. Обычно преступники требуют выкуп за заложников.

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Polit.ru

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