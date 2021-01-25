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В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в регионах России
По материалам СМИ   
25 Января 2021 г.
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Мартовская погода ожидает в ближайшее время жителей европейской части РФ — там температура будет на 12-13 градусов выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, если посмотреть на карту аномалий, то можно увидеть «крайне резкие переходы». В частности, ожидается очень теплая погода на европейской части страны, где температура будет на 12-13 градусов выше нормы, в ближайшее время там температурный фон будет соответствовать концу марта.

Зато на жителей Западной Сибири, напротив, обрушится аномальный холод. Ожидается, что температура будет на 15-18 градусов ниже нормы. «Таким образом, граница между аномально теплой и холодной погодой проходит по Уралу», — сказал Вильфанд.

«24-25 января сильный мороз ожидается в Новосибирской, Томской, Омской областях. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму более чем на 7 градусов. Ночью столбик термометра опуститься ниже 40 градусов, — сообщает Гидрометцентр России. — В Кемеровской области также наблюдается аномально холодная погода с ночной температурой ниже 35 градусов. 24 января в горах Республики Алтай лавиноопасно».

В Иркутской области похолодает до минус 58 градусов, в Красноярском крае — до минус 50.

Региональные МЧС объявили экстренное предупреждение: в дни столь низких температур вероятны чрезвычайные ситуации, сбои в работе транспорта и аварии в системах ЖКХ.

Новосибирский автовокзал отменил часть автобусных рейсов, в том числе и Кузбасс.

На сайте Томского автовокзала размещена информация об отмене рейсов в Новосибирск (аэропорт Толмачево), Новокузнецк и другие населенные пункты. В списке отмененных — десять маршрутов на 24 января, и четырнадцать на 25 января.

По инф. pnp.ru и rg.ru

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