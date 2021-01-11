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В феврале россиян ожидают очередные длинные выходные
По инф. Российской газеты   
11 Января 2021 г.
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Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.

Праздник сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Выходными станут 21-23 февраля из-за переноса рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в этом году шестидневная рабочая неделя, сообщили в Роструде.

Всего в 2021 году работающих россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. В общей сложности в этом году 30 праздничных дней.

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