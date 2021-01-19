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В европейскую часть России идёт аномальное тепло
По инф. Парламентской газеты   
19 Января 2021 г.
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В четверг, 21 января, в европейской части России ожидается очень теплая по климатическим меркам погода, которая продержится как минимум до субботы.

«В четверг произойдет резкое, очень резкое повышение температуры», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик связал это с тем, что воздушные массы будут поступать в четверг не с севера, а юго-запада, и теплый воздух, который сформирован на западе Средиземноморья, над субтопическими акваториями Атлантики, начнет через юг западной Европы поступать в центр Европейской России.

Вильфанд ожидает, что это приведет к тому, что в течение четверга температура будет меняться на 12-13 градусов в течение дня.

«Уже к вечеру в четверг температурный фон — минус 2-4. В пятницу днем оттепельная погода, а в субботу днем — от минус 2-3 градуса. К концу недели погода станет на 10 градусов выше нормы», — сообщил метеоролог.

Ученый уточнил, что речь идет о Европейской части России, особенно о южных и западных регионах.

По инф. Парламентской газеты

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