ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Умерла самая полная жительница России — она весила 350 кг!
-350-
Россиянка Любовь Нурдинова, одна из самых тяжелых людей в мире, скончалась в 57-летнем возрасте.
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
За Фургала — десяток регионов с лишним!
2020-08-03-11-46-21
В Хабаровске 3 августа местные жители провели новую акцию в знак протеста против уголовного преследования избранного губернатора Сергея Фургала. А в выходные акции протеста поддержали в регионах...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Эстонии лихачей приводят в чувства «успокоительными» остановками
По инф. polit.ru   
28 Августа 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Эстонии нарушителям скоростного режима предложат вместо штрафа постоять 45 минут на обочине и успокоиться. Правительство согласовало поправки в закон о наказании за незначительное превышение скорости.

В Эстонии лихачам вместо штрафа предложат «успокоительную» остановку на 45 минут

Чтобы лихачи смогли прийти в себя, создадут специальные площадки. Также успокоительной штарфстоянкой может стать обочина дороги.

Успокоительную остановку предложено применять за превышение скорости до 20 километров в час, назначая ее вместе с условным штрафом. Если нарушитель согласится постоять, то ему не придется платить штраф. Сейчас за такое превышение выписывается штраф из расчета 3 евро за каждый километр сверх установленной скорости движения.

Изменения вступят в силу с 1 декабря 2020 года.

Эксперимент с успокоительными установками в Эстонии проводили с осени 2019 года. В полиции выяснили, что автомобилисты считают нормальным превышать скорость на 5-10 километров в час в черте города и на 20 — на шоссе. При этом штраф за превышение они не воспринимают как наказание. А вот потеря времени и чувство стыда раздражают водителей гораздо сильнее. Так родилась идея с успокоительной остановкой.

Еще интересные публикации для наших читателей-автомобилистов:

Polit.ru

  • А что думаете  по поводу такой инициативы вы, читатель МГ за рулем? Напишите свое мнение в комментариях, ваше мнение важно!

    • Расскажите об этом своим друзьям!

    Загрузка...
    Загрузка...

    Тэги:

    У нас есть похожие статьи и новости:
     