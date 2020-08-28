В Эстонии лихачей приводят в чувства «успокоительными» остановками

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В Эстонии нарушителям скоростного режима предложат вместо штрафа постоять 45 минут на обочине и успокоиться. Правительство согласовало поправки в закон о наказании за незначительное превышение скорости.
Чтобы лихачи смогли прийти в себя, создадут специальные площадки. Также успокоительной штарфстоянкой может стать обочина дороги.
Успокоительную остановку предложено применять за превышение скорости до 20 километров в час, назначая ее вместе с условным штрафом. Если нарушитель согласится постоять, то ему не придется платить штраф. Сейчас за такое превышение выписывается штраф из расчета 3 евро за каждый километр сверх установленной скорости движения.
Изменения вступят в силу с 1 декабря 2020 года.
Эксперимент с успокоительными установками в Эстонии проводили с осени 2019 года. В полиции выяснили, что автомобилисты считают нормальным превышать скорость на 5-10 километров в час в черте города и на 20 — на шоссе. При этом штраф за превышение они не воспринимают как наказание. А вот потеря времени и чувство стыда раздражают водителей гораздо сильнее. Так родилась идея с успокоительной остановкой.
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