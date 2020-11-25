В детсаду Томска няня заставляла детей... мыть унитазы!

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
В одном из детских садов Томска сотрудница детского сада заставляла воспитанников мыть полы и унитазы.
Эту информацию сейчас проверяет Следственный комитет.
Ранее родители воспитанников детсада № 39 рассказали в соцсетях, что няня в одной из групп заставляла детей мыть полы и унитазы в туалете, наказывая их за плохое поведение. СМИ пишут, что няня не стала отпираться и извинилась перед родителями, но те настаивают на увольнении женщины.
Проверками занимаются Следственный комитет и прокуратура.
Какие только возмутительные случаи не происходят в детских садах. И спускать такое с рук, конечно, нельзя. Вот примеры других публикаций о том, с чем зачастую приходится сталкиваться нашим внукам:
Уголовное дело возбуждено по фактам публикации недостоверной информации, порочащей честь и достоинство, а также подрывающей репутацию Саши Плющенко — сына прославленного фигуриста Евгения Плющенко. Об этом сообщала в Инстаграме мать ребенка Яна Рудковская.
Культурная осень подходит к концу, но всё ещё продолжает радовать нас интересными и познавательными трансляциями. Сегодня вы услышите музыку великого композитора Георгия Свиридова, познакомитесь с историей главного театра кукол России и посмотрите на мебельное убранство Императорского Эрмитажа.
Белорусская писательница Светлана Алексиевич обеспокоена будущим своей страны. "Она говорит, что каждое утро ей поступают электронные письма, которые заставляют ее плакать. Она показала несколько из них. В них можно увидеть жесткие фотографии раздробленных рук, превратившихся в кровавое месиво, тел с зияющими ранами - это фотографии заключенных из белорусских тюрем", - пишет немецкий журнал Der Spiegel. Журналисты издания Тобиас Рапп и Фолькер Вайдерманн побеседовали с писательницей, проходящей сейчас лечение в Берлине.
Выгодное приобретение и продажа автомобиля – процедура не самая скорая. Необходимо присмотреться к ценам, найти «своего» покупателя или продавца. Особенно это касается продажи авто. Опытные автолюбители советуют не торопиться и подойти к сделке обстоятельно – лишь тогда, кроме слепой счастливой случайности, можно рассчитывать на успешную продажу. Но удача капризна и обманчива, а рынок переполнен предложениями, и ждать удачной сделки можно очень долго. Что делать, если необходимо продать машину быстро, или просто не хочется тратить время и нервы?
Глава Минздрава Хакасии Виктор Шевченко ушел в отставку. Его работу в связи с плохой подготовкой к борьбе с коронавирусом неделю назад резко раскритиковал полномочный представитель президента в Сибирской федеральном округе.
До конца осени осталось всего шесть дней, и, согласно прогнозу метеорологов, сильных морозов в эти дни не ожидается. А раз так, то осень 2020 в Москве станет самой теплой за 140 лет с начала наблюдения за погодой в городе.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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