В детсаду Томска няня заставляла детей... мыть унитазы!

В одном из детских садов Томска сотрудница детского сада заставляла воспитанников мыть полы и унитазы.

Эту информацию сейчас проверяет Следственный комитет.

Ранее родители воспитанников детсада № 39 рассказали в соцсетях, что няня в одной из групп заставляла детей мыть полы и унитазы в туалете, наказывая их за плохое поведение. СМИ пишут, что няня не стала отпираться и извинилась перед родителями, но те настаивают на увольнении женщины.

Проверками занимаются Следственный комитет и прокуратура.

Какие только возмутительные случаи не происходят в детских садах. И спускать такое с рук, конечно, нельзя. Вот примеры других публикаций о том, с чем зачастую приходится сталкиваться нашим внукам:

По инф. rosbalt.ru

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