В Дагестане няню будут судить за смерть трехлетней девочки

В Дагестане 23-летняя жительница Дербента предстанет перед судом из-за гибели трехлетней девочки. Женщину обвиняют в избиении и непредумышленном убийстве беспомощного ребенка.
В ходе следствия было установлено, что обвиняемая, работая няней по найму, систематически наносила руками удары маленькой воспитаннице. Рукоприкладство женщина оправдывала непослушанием ребенка.
— 2 декабря 2019 года у себя в квартире обвиняемая столкнула вниз стоявшую на кухонном шкафу девочку, которая залезла за сладостями. Ребенок упал и сильно ударился головой о пол. От полученных повреждений девочка скончалась на месте, — говорится в сообщении.
Такое жестокое отношение к детям - это ужасно. Малыши зачастую оказываются совершенно беспомощными и не могут вырваться из семей, в которых их систематически бьют и унижают. Почему так происходит? Ведь детство должны оберегать разные структуры... А нерадивых мамаш и папаш, опекунов и нянь стоит потщательнее выявлять и с ними работать. И только тогда мы будем спокойны за подрастающее поколение.
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