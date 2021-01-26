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В Чувашии начали опрос о смене часового пояса

По инф. Российской газеты   
26 Января 2021 г.
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В Чувашии запустили обсуждение инициативы о переводе региона в третью часовую зону — на так называемое «самарское время».

В Чувашии начали опрос о смене часового пояса

На официальной странице правительства Чувашии в ВКонтакте на днях стартовал онлайн-опрос об отношении жителей к данной идее. Пользователям предложили четыре варианта ответа: перевести стрелки часов на один час вперед, оставить все, как есть, вернуться к сезонному переводу часов или «мне все равно».

По состоянию на утро 25 января, в опросе приняло участие более 16,5 тысячи человек. Причем, если в начале голосования лидировали высказывания о необходимости перевода часов, то позже перевес оказался на стороне тех, кто считает, что смена часового пояса не нужна. Такой вариант ответа выбрали более 45 процентов проголосовавших.

Ранее с инициативой о переводе часов выступили депутаты Госсовета Чувашии. Председатель парламентского Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии Сергей Павлов отметил, что такие просьбы в адрес Госсовета регулярно поступают от сельских жителей, которым дополнительный световой час даст возможность продлить полевые работы. При этом в бизнес-структурах и в городах однозначного на этот счет нет мнения нет. Глава Чувашии Олег Николаев предложил обсудить эту тему в формате парламентских слушаний.

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