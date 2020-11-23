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В Челябинске затопило новую больницу для больных COVID-19
По инф. polit.ru   
23 Ноября 2020 г.
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В Челябинске затопило новую инфекционную больницу для пациентов с COVID-19 в индустриальном парке Малая Сосновка.

В Челябинске затопило новую больницу для больных COVID-19

По ее словам, потоп начался в ночь на воскресенье, 22 ноября. «Мы сидим, как птички, на кроватях, ни в туалет, никуда. Вода очень сильно идет из-под пола. Вода в палатах, коридорах. Медики ночью бегали, тряпками в 10-литровые ведра ее собирали. Но она прибывает», — говорит женщина.

Больницу построили за несколько месяцев и открыли 12 ноября.

Врач скорой помощи Челябинска говорил изданию, что больницу «смоет весной вместе со снегом». «Здесь нет ни приемного отделения, ни отсека для санобработки скорых, ни места, где бы мы могли переодеться из защитных костюмов: приходится либо делать это на улице, либо в тамбуре палаты. Пациентку лежачую в последний раз я завозил прямо через туалет палаты, каталка туда кое-как вошла. Для губернатора показали несколько палат, где все очень качественно, остальные — все наспех и дешево. Я молчу уже о коммуникациях», — заявил врач.

В региональном Минздраве сообщили, что не знают об инциденте.

Несколько дней назад произошел инцидент в другом ковидном госпитале — 18 ноября больнице в Коммунарке в Новой Москве взорвалась труба, по которой поступал кислород. В пресс-службе столичного ГУ МЧС ТАСС уточнили, что взрыв произошел в корпусе, который еще не сдан в эксплуатацию. Пациентов в нем не было.

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Polit.ru

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