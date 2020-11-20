В Челябинске от СОVID-19 умер первооткрыватель Аркаима

В Челябинске на 83-м году жизни скончался известный археолог, доктор исторических наук, основатель историко-археологического культурного заповедника «Аркаим» Геннадий Зданович, сообщили в Челябинском госуниверситете.

— С именем профессора Здановича связаны десятки значимых открытий, которыми гордится Россия и признаёт международное научное сообщество, — сообщили в пресс-службе университета. — Среди них одно из величайших в ХХ веке — укрепленное поселение Аркаим, на основе которого сегодня учеными всего мира строятся многочисленные научные теории и новые исторические концепции.

Геннадий Зданович разработал и внедрил новый в отечественной науке метод раскопок многослойных поселений эпохи бронзы широкими площадями с построением стратиграфических колонок. Он работал в Челябинском государственном университете с его основания и до последних дней жизни.

Ректорат, преподаватели, сотрудники и студенты Челябинского государственного университета выражают глубокое соболезнование родным и близким Геннадия Борисовича, его коллегам и ученикам, отметили в вузе.

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