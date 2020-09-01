В Хабаровском крае подтопило десятки дачных участков

В Хабаровском крае из-за подъема уровня воды в Амуре до неблагоприятной отметки в 450 см. Прогнозируется дополнительный рост на 50-60 см.

Наводнение началось из-за сильных дождей. Подтоплены 44 приусадебных и 253 дачных участка, в том числе в поселках Лермонтовка, Кукан, селах Оренбургское, Корсаково-2, на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. На островной части подтоплены не только земельные наделы горожан, но и уже затруднен проход к дачам — река затопила тропинки и проходы к участкам.

Кроме дачных участков в зоне паводка находятся прибрежные территории Хабаровска, жителям частных домов рекомендуют собрать урожай и вывезти ценные вещи.

По прогнозам специалистов, дожди будут идти в Хабаровском крае еще неделю.

Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

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По инф. rosbalt.ru

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