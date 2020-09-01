ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Умерла самая полная жительница России — она весила 350 кг!
-350-
Россиянка Любовь Нурдинова, одна из самых тяжелых людей в мире, скончалась в 57-летнем возрасте.
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
За Фургала — десяток регионов с лишним!
2020-08-03-11-46-21
В Хабаровске 3 августа местные жители провели новую акцию в знак протеста против уголовного преследования избранного губернатора Сергея Фургала. А в выходные акции протеста поддержали в регионах...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Хабаровском крае подтопило десятки дачных участков

По инф. rosbalt.ru   
01 Сентября 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Хабаровском крае из-за подъема уровня воды в Амуре до неблагоприятной отметки в 450 см. Прогнозируется дополнительный рост на 50-60 см.

В Хабаровском крае подтопило десятки дачных участков

Наводнение началось из-за сильных дождей. Подтоплены 44 приусадебных и 253 дачных участка, в том числе в поселках Лермонтовка, Кукан, селах Оренбургское, Корсаково-2, на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. На островной части подтоплены не только земельные наделы горожан, но и уже затруднен проход к дачам — река затопила тропинки и проходы к участкам.

Кроме дачных участков в зоне паводка находятся прибрежные территории Хабаровска, жителям частных домов рекомендуют собрать урожай и вывезти ценные вещи.

По прогнозам специалистов, дожди будут идти в Хабаровском крае еще неделю.

  • Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 