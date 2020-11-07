В больницах увеличилось число пожилых людей с коронавирусом. Тревожно...

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
В больницах, в частности, реанимациях, стало больше пожилых людей с коронавирусом по сравнению с мартом. Об этом рассказал главный врач московской Городской клинической больницы № 40 Денис Проценко.
На вопрос, изменился ли социальный срез пациентов по сравнению с мартом, он ответил утвердительно, уточнив, что пациенты стали более пожилые.
«В реанимации, во всяком случае, у нас, нет ни одного пациента на ИВЛ моложе 40 лет», — сказал Проценко. По его словам, более молодые пациенты уже не так настойчиво требуют ИВЛ. По мнению Проценко, тогда это было связано с «боязнью».
«Все больные на ИВЛ, больные на ЭКМО, у нас сейчас два таких пациента, все они 60 плюс, — сказал он. — А в марте все-таки был более размазан средний возраст».
Легенда французского кинематографа Катрин Денёв никогда не считала себя красавицей, но всё же собирала тысячи восторженных взглядов. Её чары пленили немало знаменитых режиссёров и актёров минувшего века.
Петербургские онкологи поделились неутешительными новостями: в последние пять лет лечить детей со злокачественными опухолями становится все труднее из- за нехватки ресурсов. При этом за 30 лет работы детского онкоотделения медикам удалось добиться колоссального прогресса в лечении маленьких пациентов.
В своих воспоминаниях о жизни эскимосов в 30 годах ХХ века исследователь Ушаков писал: «…Все едят руками… а у нас на острове – какую-нибудь кашу, едят без ложек. Кушанье выливается на «к'аютак'», и каждый погружает в него три пальца правой руки – указательный, средний и безымянный – и облизывает их. После насыщения хозяйка подает «вых'лъюк» – тряпку, и все вытирают губы и руки. Посуда, как правило, не моется»…
В Москве на днях в очередной раз продлили дистанционное обучение для школьников 6-11 классов. Большинство родителей и учителей опасаются, что учеба перейдет в онлайн-режим в течение года. Стоит ли это делать?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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