В больницах увеличилось число пожилых людей с коронавирусом. Тревожно...

В больницах, в частности, реанимациях, стало больше пожилых людей с коронавирусом по сравнению с мартом. Об этом рассказал главный врач московской Городской клинической больницы № 40 Денис Проценко.

На вопрос, изменился ли социальный срез пациентов по сравнению с мартом, он ответил утвердительно, уточнив, что пациенты стали более пожилые.

«В реанимации, во всяком случае, у нас, нет ни одного пациента на ИВЛ моложе 40 лет», — сказал Проценко. По его словам, более молодые пациенты уже не так настойчиво требуют ИВЛ. По мнению Проценко, тогда это было связано с «боязнью».

«Все больные на ИВЛ, больные на ЭКМО, у нас сейчас два таких пациента, все они 60 плюс, — сказал он. — А в марте все-таки был более размазан средний возраст».

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По инф. rosbalt.ru

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