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В Беларуси состоялась амнистия в связи с 75-летием Победы
По инф. Российской газеты   
05 Декабря 2020 г.
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Закон об «амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» приведен в исполнение структурами МВД Беларуси. Отметим, что в России амнистию, напротив, решили не проводить...

В Беларуси состоялась амнистия в связи с 75-летием Победы

Освобождены более 11 тысяч человек, отбывающих наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа.

В результате исполнения закона, констатируют новостные порталы, из мест лишения вышли на свободу вышли около 2,6 тысячи осужденных, а еще, для более чем 4,5 тысячи человек срок наказания сокращен на один год. Кстати, «возмещенный ущерб потерпевшим составил более пяти миллионов белорусских рублей», — уточнили в МВД.

Реализация закона, по данным правоохранительных органов, осуществлялась с мая по ноябрь во взаимодействии с прокуратурой, министерствами здравоохранения, труда и социальной защиты, местными исполнительными и распорядительными органами.

При этом в МВД дали понять, что амнистия применялась «только к положительно характеризующимся людям, а их освобождение не повлекло ухудшения криминогенной обстановки» в стране.

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