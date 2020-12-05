Закон об «амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» приведен в исполнение структурами МВД Беларуси. Отметим, что в России амнистию, напротив, решили не проводить...
Освобождены более 11 тысяч человек, отбывающих наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа.
В результате исполнения закона, констатируют новостные порталы, из мест лишения вышли на свободу вышли около 2,6 тысячи осужденных, а еще, для более чем 4,5 тысячи человек срок наказания сокращен на один год. Кстати, «возмещенный ущерб потерпевшим составил более пяти миллионов белорусских рублей», — уточнили в МВД.
Реализация закона, по данным правоохранительных органов, осуществлялась с мая по ноябрь во взаимодействии с прокуратурой, министерствами здравоохранения, труда и социальной защиты, местными исполнительными и распорядительными органами.
При этом в МВД дали понять, что амнистия применялась «только к положительно характеризующимся людям, а их освобождение не повлекло ухудшения криминогенной обстановки» в стране.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
В Подмосковье открылись 36 пунктов вакцинации от коронавируса
Для приема пациентов в Подмосковье уже открылись 36 пунктов по вакцинации от ковида. Власти планируют открыть в области всего 70 таких пунктов.
-
В Беларуси состоялась амнистия в связи с 75-летием Победы
Закон об «амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» приведен в исполнение структурами МВД Беларуси. Отметим, что в России амнистию, напротив, решили не проводить...
-
Александр Васильев рассказал, какой цвет может испортить практически любой образ
После длительного карантинного перерыва Александр Васильев вместе с популярной программой «Модный приговор» снова вернулся к работе.
-
Тигр пришел поужинать к придорожному кафе в Хабаровском крае
Амурский тигр вышел к придорожному кафе в Нанайском районе Хабаровского края. Зверь собирался поужинать бродячими собаками, которых привлекли пищевые отходы из заведения.
-
Как фейки в Интернете влияют на борьбу с коронавирусом?
В конце ноября мы «отмечали» годовщину первого случая заражения COVID-19. Когда новый вирус разошелся по городам и странам, за ним разошлись и слухи о нем. Инфодемия стала не меньшей проблемой, чем эпидемия.
-
Иосиф Пригожин объяснился за отдых в Дубае во время пандемии
Продюсер Иосиф Пригожин дал отпор критикам, осудившим его за отдых в Дубае в период пандемии. Супруг певицы Валерии ранее не раз жаловался на безденежье у артистов из-за ситуации с коронавирусом.
-
Работник Букингемского дворца признался в краже вещей, принадлежащих королеве
Служащий Букингемского дворца похитил ценные вещи, принадлежащие британской королеве Елизавете II. В период с 11 ноября 2019 года по 7 августа 2020-го некий Адамо Канто совершил кражу 77 предметов.
-
Книги по саморазвитию оказались самыми продаваемыми за последние десять лет
Рейтинг самых продаваемых в интернете за последние 10 лет книг возглавили труды психологов и коучей. Лидер среди художественных произведений роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» лишь на четвертом месте.
-
Помимо «жаворонков» и «сов» ученые выделили еще четыре типа людей
Российские и бельгийские исследователи выделили еще четыре хронотипа кроме утреннего и вечернего — так называемых «жаворонков» и «сов».
-
Закон о чистоте воздуха в США за полвека спас жизни больше миллиарда птиц!
Чуть больше полувека назад в США был принят закон о чистоте воздуха. Последствия оказались самыми благожелательными: удалось спасти примерно 1,5 млрд птиц. Это примерно пятая часть всех птиц, живущих в Америке сейчас.
-
Михаил Боярский предложил запретить призыв артистов в армию
Народный артист России Михаил Боярский предложил запретить призывать артистов и деятелей культуры в армию. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».
-
Россияне назвали свои главные желания на Новый год
Россияне хотят, чтобы в новом — 2021 году — у них были здоровье и высокая зарплата. Также они надеются, что пандемия коронавируса в следующем году все-таки закончится, как прогнозируют многие ученые.
-
Экзамен на водительские права будет проходить в реальной ситуации на дорогах
Новый регламент экзамена на получение водительских прав призван сделать испытание для будущих водителей объективным.
-
В Швейцарии оплеухи детям запретят законом
Национальный совет Швейцарии рассмотрит на следующей неделе законопроект о запрете телесных наказаний в семье. В судебной интерпретации от 1978 года пощечины находятся под запретом в той степени, пока карательные действия не превышают «меру, допускаемую обществом».
-
Отпразднуем начало культурной зимы в режиме онлайн?
Зима постучалась к нам в двери и принесла новые подарки от культурного Интернета. Сегодня вы взглянете на «сокровища» Нижегородской библиотеки, услышите историю Тульского кремля и познакомитесь с творчеством лучших отечественных художниц прошлого.
-
Необычный средневековый нож найден в шотландском лесу
В лесу недалеко от города Пеникук в шотландском графстве Мидлотиан археолог-любитель Крейг Джонстон обнаружил при помощи металлоискателя необычный нож.
-
«Корона что дышло — куда чихнешь, туда и вышла»
Более 100 новых или актуализированных слов и значений, возникших с начала пандемии COVID-19, собрали и проанализировали филологи челябинского госуниверситета. Особое внимание они уделили новым пословицам и анекдотам, а итогом этой работы стала публикация в научном журнале.
-
Владимир Стеклов о беременности жены: «Это не сюрприз был, а засада»
Звезда советского и российского кинематографа Владимир Стеклов является многодетным отцом - у него три дочери от трёх браков. В недавнем интервью 72-летний актёр признался, что не планировал в третий раз становиться отцом.
-
Роботы выйдут на сортировку мусора в Петербурге до конца года
Разработчики из Северной столицы сообщают, что до конца года введут в эксплуатацию роботов на двух предприятиях в Москве и Санкт-Петербурге.
-
Блогер-пенсионерка из глубинки: разрушение стереотипов о деревне
Алтайская пенсионерка Светлана, которая ведет свой канал «Живет село» на Яндекс Дзен, очень интересно написала об устоявшихся стереотипах о деревне, за которые должны «благодарить» наш любимый кинематограф.