В Англии молодая пара нашла у дедушки в сарае бомбу времен Второй мировой

В Британии 18-летняя девушка и ее друг разбирали сарай покойного дедушки и нашли там минометную бомбу и другие боеприпасы времен Второй мировой войны.

По информации издания, молодая жительница английского города Блэкпул наводила порядок в сарае дедушки, скончавшегося около года назад. Ей помогал 21-летний приятель. Во время разбора мусора молодые люди обнаружили сумку, в которой лежала минометная бомба, и сообщили о находке в местную полицию.

Правоохранители эвакуировали жителей близлежащих домов, после чего саперы вывезли снаряд. Специалисты установили, что бомба пролежала нетронутой около полувека.

Девушка рассказала журналистам, что бомба предположительно была частью коллекции покойного дедушки, который собирал предметы времен Второй мировой войны.

...Следы и "реликвии" былой войны люди продолжают находить и поныне везде, во всех странах мира. Вот наши заголовки о таких находках в России:

- и это лишний повод и побеспокоиться о безопасности, и вспомнить страницы истории.

По инф. rosbalt.ru

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