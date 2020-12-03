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Ушла из жизни звезда фильма «Весна на Заречной улице» Нина Иванова
По инф. rosbalt.ru   
03 Декабря 2020 г.
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Ушла из жизни известная советская актриса Нина Иванова. О кончине звезды «Весны на Заречной улице» сообщили в Союзе кинематографистов России.

Скончалась звезда фильма «Весна на Заречной улице» Нина Иванова

Артистка умерла в минувший вторник, 1 декабря, на 87-м году. В СКФ уточнили, что Иванова скончалась после продолжительной болезни.

Известно, что прощание с актрисой состоится 4 декабря.

Нина Иванова прославилась по роли учительницы русского языка и литературы Татьяны Левченко в фильме «Весна на Заречной улице». Также известна ролям в таких фильмах, как «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть».

По инф. rosbalt.ru

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