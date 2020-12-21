Ушел из жизни создатель мультфильмов «Ну, погоди!»

На 83-м году жизни скончался российский писатель, сценарист и драматург Александр Курляндский, написал на своей странице в Facebook его друг Александр Лебедев. Причину смерти он не уточнил.

«Умер мой друг и партнер по работе Александр Ефимович Курляндский. Я его очень любил», — отметил Лебедев.

В киностудии «Союзмультфильм» назвали Курляндского выдающимся сценаристом, который сочетал острый ум и высокий профессионализм. Его работы легли в основу многих эпохальных произведений, передает РИА Новости. Прощание с писателем состоится 23 декабря.

Александр Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве. В 1961 году он окончил Московский инженерно-строительный институт имени В. В. Куйбышева. Через три года Курляндский стал профессиональным литератором.

Писатель стал одним из создателей мультфильма «Ну, погоди!». Также он был автором мультипликационных картин «Великолепный Гоша» и «Возвращение блудного попугая». Курляндский писал юмористические рассказы, пять из которых вошли в киножурнал «Ералаш». Для взрослых он подготовил пародийный боевик «Тринадцатая ножка Буша» и выпустил книгу «Тайны кремлевских подземелий». Лауреат Государственной премии СССР за 1988 год.

В октябре киностудия «Союзмультфильм» представила окончательный визуальный образ Зайца из перезапуска мультсериала «Ну, погоди!». Всего специалисты создали более 30 вариаций этого образа.

Polit.ru

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