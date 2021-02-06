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Ушел из жизни бывший главком ВМФ Владимир Высоцкий

По инф. rosbalt.ru   
06 Февраля 2021 г.
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Адмирал Владимир Высоцкий — бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России — скончался.

Умер экс-главком ВМФ России Высоцкий

Как рассказал РИА «Новости» глава аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин, причина смерти Высоцкого пока не известна. Но она не связана с ковидом, заверил Дерябин.

Напомним, Высоцкий родился в 1954 году на Украине. Окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище и Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова, после чего служил на Тихоокеанском флоте.

В дальнейшем окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ и Военно-морскую академию имени Гречко, командовал тяжелым авианесущим крейсером «Минск».

В 1999 году Высоцкий окончил Военную академию Генерального штаба и стал начальником штаба на Северном флоте, а в 2002-м — возглавил Кольскую флотилию.

В 2005 году президент назначил его командующим Северным флотом, а в 2007-м — главнокомандующим ВМФ. Это должность Высоцкий занимал до 2012 года.

По инф. rosbalt.ru

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