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Юрия Лозу обманули «крымские» аферисты
|По инф. rosbalt.ru
|07 Декабря 2020 г.
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Музыкант Юрий Лоза несколько месяцев назад стал жертвой интернет-мошенников. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на свои источники, Лоза нашел в интернете объявление об аренде квартиры в Керчи и перевел неизвестным деньги в качестве задатка. Однако после этого автор объявления перестал выходить на связь.
В сентябре музыкант подал заявление в полицию, но лишь сейчас, после проверки, было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленника пока установить не удалось.
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