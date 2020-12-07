Юрия Лозу обманули «крымские» аферисты

Музыкант Юрий Лоза несколько месяцев назад стал жертвой интернет-мошенников. Возбуждено уголовное дело.

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Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на свои источники, Лоза нашел в интернете объявление об аренде квартиры в Керчи и перевел неизвестным деньги в качестве задатка. Однако после этого автор объявления перестал выходить на связь.

В сентябре музыкант подал заявление в полицию, но лишь сейчас, после проверки, было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленника пока установить не удалось.

По инф. rosbalt.ru

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