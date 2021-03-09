Юрий Стоянов рассказал о своём любимом эпизоде «Городка»

63-летний Народный артист РФ Юрий Стоянов назвал свою любимую сценку из юмористического шоу «Городок», над которым они много лет работали с Ильей Олейниковым.

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Юрий Стоянов стал гостем YouTube-канала «Ещенепознер», отметив (на 28-й минуте), что речь идет про эпизод после титров одного из выпусков передачи 1998 года, которую авторы придумали буквально на ходу и сняли на пленочную кинокамеру. Происходит все на углу Моховой.

– Я шел мимо церкви, попытался набрать номер телефона, а там голос говорил: «На вашем счету нет денег». То есть, фраза, которой вас уведомляют, что номер отключен за неуплату. «И там стояла череда нищих, человек шесть», – вспоминает артист.

В итоге персонаж Стоянова первому из них отдает телефон, второму – пальто, следующему – деньги, кошелек, снимает и отдает часы, после чего сам становится в конце цепочки бедствующих.

Как пояснил Стоянов, эта сценка – «образ кризиса 1998 года». По мнению артиста, именно за этот сюжет, а не за программу в целом, им и дали премию «ТЭФИ».

«Городок» выходил с 1993 года и был закрыт после смерти Олейникова в 2012-м.

По инф. «Российской газеты»

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