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Юрий Соломин готовится к выписке из больницы
|По инф. rosbalt.ru
|25 Февраля 2021 г.
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Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о состоянии актера и режиссера театра и кино Юрия Соломина, 16 февраля попавшего в больницу с коронавирусом.
По ее словам, деятель искусства уже готовится к выписке из одной из столичных больниц и вскоре сможет вернуться домой. Михайлова сообщила журналистам, что недавний тест Соломина на COVID-19 оказался отрицательным.
При этом вернуться к работе сразу после выписки он не сможет — придется соблюдать карантин. «Это общее требование Роспотребнадзора», — добавила Михайлова.
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