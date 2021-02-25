Юрий Соломин готовится к выписке из больницы

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о состоянии актера и режиссера театра и кино Юрия Соломина, 16 февраля попавшего в больницу с коронавирусом.

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По ее словам, деятель искусства уже готовится к выписке из одной из столичных больниц и вскоре сможет вернуться домой. Михайлова сообщила журналистам, что недавний тест Соломина на COVID-19 оказался отрицательным.

При этом вернуться к работе сразу после выписки он не сможет — придется соблюдать карантин. «Это общее требование Роспотребнадзора», — добавила Михайлова.

По инф. rosbalt.ru

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